Света будет больше. Гринчук сообщила об ослаблении графиков отключений

По ее словам, в энергосистеме страны сейчас есть дефицит, однако энергетики починили оборудование, которое позволяло сделать это быстро, и объемы отключений света уменьшили.

"Работаем над тем, чтобы их (графики отключений - ред.) минимизировать. Но ситуация продолжает быть сложной. Практически каждую неделю у нас происходит массированная комбинированная атака", - сообщила министр.

Кроме того, она рассказала, что Украина разработала сценарии реагирования на различные чрезвычайные происшествия в энергетической системе.

"Сейчас прогнозировать очень трудно. Мы не знаем, что будет повреждено в следующий раз, куда атака врага будет направлена", - отметила Гринчук.