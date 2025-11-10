Света будет больше. Гринчук сообщила об ослаблении графиков отключений

Ситуация в энергетической системе Украины остается сложной, однако объемов применения отключений света будет меньше.
Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила во время общения с журналистами.
По ее словам, в энергосистеме страны сейчас есть дефицит, однако энергетики починили оборудование, которое позволяло сделать это быстро, и объемы отключений света уменьшили.
"Работаем над тем, чтобы их (графики отключений - ред.) минимизировать. Но ситуация продолжает быть сложной. Практически каждую неделю у нас происходит массированная комбинированная атака", - сообщила министр.
Кроме того, она рассказала, что Украина разработала сценарии реагирования на различные чрезвычайные происшествия в энергетической системе.
"Сейчас прогнозировать очень трудно. Мы не знаем, что будет повреждено в следующий раз, куда атака врага будет направлена", - отметила Гринчук.
Напомним, графики отключения света в Украине стали жестче после массированного удара по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября. Россияне били по украинской энергетике дронами и ракетами "Кинжал" и "Калибр".
После этой атаки "Центрэнерго" сообщило, что этот удар по ее теплоэлектростанциям был самым масштабным с начала войны. Змиевская и Трипольская ТЭС полностью прекратили генерировать электроэнергию.
Сегодня, 10 ноября, Гринчук рассказала, что энергетики приступили к восстановлению Змиевской и Трипольской ТЭС, однако никаких подробностей относительно ремонтных работ не раскрыла.
Кроме того, заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что Украина инициировала заседание Совета МАГАТЭ после масштабного удара россиян. Причиной являются постоянные обстрелы подстанций, питающих Хмельницкую АЭС и Ровенскую АЭС.