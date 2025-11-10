UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Світла буде більше. Гринчук повідомила про послаблення графіків відключень

Фото: Світлана Гринчук, міністр енергетики України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Ситуація в енергетичній системі України залишається складною, проте обсягів застосування відключень світла буде менше.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила під час спілкування з журналістами.

За її словами, в енергосистемі країни наразі є дефіцит, проте енергетики полагодили обладнання, яке дозволяло зробити це швидко, і обсяги відключень світла зменшили.

"Працюємо над тим, щоб їх (графіки відключень - ред.) мінімізувати. Але ситуація продовжує бути складною. Практично кожного тижня у нас відбувається масована комбінована атака", - повідомила міністр.

Крім того, вона розповіла, що Україна розробила сценарії реагування на різні надзвичайні події в енергетичній системі.

"Зараз прогнозувати дуже важко. Ми не знаємо, що буде пошкоджено наступного разу, куди атака ворога буде спрямована", - зазначила Гринчук.

Масований обстріл 8 листопада

Нагадаємо, графіки відключення світла в Україні стали жорсткішими після масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Росіяни били по українській енергетиці дронами та ракетами "Кинджал" і "Калібр".

Після цієї атаки "Центренерго" повідомило, що цей удар по її теплоелектростанціях був наймасштабнішим від початку війни. Зміївська та Трипільська ТЕС повністю припинили генерувати електроенергію.

Сьогодні, 10 листопада, Гринчук розповіла, що енергетики приступили до відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС, проте жодних подробиць щодо ремонтних робіт не розкрила.

Крім того, заступник міністра енергетики України Микола Колесник заявив, що Україна ініціювала засідання Ради МАГАТЕ після масштабного удару росіян. Причиною є постійні обстріли підстанцій, які живлять Хмельницьку АЕС та Рівненську АЕС.

Читайте РБК-Україна в Google News
МіненергоГрафіки відключення світлаЕлектроенергіяВійна в Україні