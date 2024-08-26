Завтра 50-70% потребителей в Киеве одновременно будет без света, - Yasno
В Киеве завтра будут применять жесткие ограничения электроснабжения. Ограничения планируют задействовать для более чем половины потребителей одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора компании Yasno Сергея Коваленко в Facebook.
Он напомнил, что сегодня, 26 августа, россияне провели самый массированный обстрел с начала полномасштабной войны. Его влияние на энергосистему все еще определяют.
Коваленко отметил, что завтра в Киеве и Днепропетровской области графики отключений света будут действовать так:
- 00:00 - 06:00 три очереди отключений
- 06:00 - 11:00 четыре очереди
- 11:00 - 15:00 три очереди
- 15:00 - 21:00 четыре очереди
- 21:00 - 00:00 три очереди.
"То есть светло-серые зоны тоже будут задействованы. Это означает, что 50-70% населения будет без света одновременно", - объяснил Коваленко.
Он также допустил, что система может еще оставаться нестабильной и что-то пойдет не так.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 26 августа, российские оккупанты во время массированного удара по Украине повредили энергетические объекты.
В результате такой атаки большое количество потребителей осталось без света. В частности, электроснабжение отключили для около 700 тысяч жителей Киева и более чем миллиона жителей Днепра.
Более детально о последствиях атаки для энергетики - в материале РБК-Украина.
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