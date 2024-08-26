ua en ru
Пн, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Завтра 50-70% потребителей в Киеве одновременно будет без света, - Yasno

Киев, Понедельник 26 августа 2024 21:40
UA EN RU
Завтра 50-70% потребителей в Киеве одновременно будет без света, - Yasno Фото: завтра в Киеве будут отключать свет по графикам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра будут применять жесткие ограничения электроснабжения. Ограничения планируют задействовать для более чем половины потребителей одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора компании Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

Он напомнил, что сегодня, 26 августа, россияне провели самый массированный обстрел с начала полномасштабной войны. Его влияние на энергосистему все еще определяют.

Коваленко отметил, что завтра в Киеве и Днепропетровской области графики отключений света будут действовать так:

  • 00:00 - 06:00 три очереди отключений
  • 06:00 - 11:00 четыре очереди
  • 11:00 - 15:00 три очереди
  • 15:00 - 21:00 четыре очереди
  • 21:00 - 00:00 три очереди.

"То есть светло-серые зоны тоже будут задействованы. Это означает, что 50-70% населения будет без света одновременно", - объяснил Коваленко.

Он также допустил, что система может еще оставаться нестабильной и что-то пойдет не так.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 26 августа, российские оккупанты во время массированного удара по Украине повредили энергетические объекты.

В результате такой атаки большое количество потребителей осталось без света. В частности, электроснабжение отключили для около 700 тысяч жителей Киева и более чем миллиона жителей Днепра.

Более детально о последствиях атаки для энергетики - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Война в Украине Ракетный удар Отключения света Отключение света
NEWS
Зеленский собрал Ставку по последствиям атаки: РФ бросила на Украину 127 ракет и 109 дронов
Зеленский собрал Ставку по последствиям атаки: РФ бросила на Украину 127 ракет и 109 дронов
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине