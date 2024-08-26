Шмыгаль обсудил с заместителем госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 26 августа, провел разговор с исполняющим обязанности спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины, заместителем госсекретаря США Ричардом Вермой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы правительства.

Шмыгаль проинформировал Верму о повреждении гражданской инфраструктуры в результате массированной воздушной атаки России.

Он подчеркнул, что враг целенаправленно бил по энергетике. В настоящее время энергетики делают все, чтобы возобновить электроснабжение в дома украинцев.

"Финансовая помощь от США для нас чрезвычайно важна. Часть из нее - это поддержка энергетики. Сейчас готовимся к тяжелому отопительному сезону. Требуем от партнеров большее оборудование для построения децентрализованной энергосистемы. Озвучил наши неотложные потребности", - рассказал премьер.

Глава правительства также отметил важность полной конфискации замороженных активов РФ и направление ресурсов для поддержки Украины.

"Говорили и о долгосрочных проектах и страховании военных рисков. Продолжаем совместную работу в этих направлениях. Поблагодарил администрацию президента США и американское правительство за вклад в усиление Украины. Уверен, наше сотрудничество в дальнейшем будет только развиваться", - добавил Шмыгаль.