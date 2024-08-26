ua en ru
Пн, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шмыгаль обсудил с заместителем госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики

Понедельник 26 августа 2024 23:07
UA EN RU
Шмыгаль обсудил с заместителем госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 26 августа, провел разговор с исполняющим обязанности спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины, заместителем госсекретаря США Ричардом Вермой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы правительства.

Шмыгаль проинформировал Верму о повреждении гражданской инфраструктуры в результате массированной воздушной атаки России.

Он подчеркнул, что враг целенаправленно бил по энергетике. В настоящее время энергетики делают все, чтобы возобновить электроснабжение в дома украинцев.

"Финансовая помощь от США для нас чрезвычайно важна. Часть из нее - это поддержка энергетики. Сейчас готовимся к тяжелому отопительному сезону. Требуем от партнеров большее оборудование для построения децентрализованной энергосистемы. Озвучил наши неотложные потребности", - рассказал премьер.

Глава правительства также отметил важность полной конфискации замороженных активов РФ и направление ресурсов для поддержки Украины.

"Говорили и о долгосрочных проектах и страховании военных рисков. Продолжаем совместную работу в этих направлениях. Поблагодарил администрацию президента США и американское правительство за вклад в усиление Украины. Уверен, наше сотрудничество в дальнейшем будет только развиваться", - добавил Шмыгаль.

Обстрел Украины 26 августа и ситуация со светом

Напомним, сегодня утром, 26 августа, РФ совершила масштабную воздушную атаку по Украине. Оккупанты выпустили 127 ракет разных типов и более сотни дронов-камикадзе "Шахед".

Из-за вражеских обстрелов ""Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света.

А завтра, 27 августа, в ряде регионов будут действовать графики отключения электроэнергии.

О том, где в Украине нет света и как действуют новые графики отключений - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Денис Шмыгаль Электроэнергия Помощь Украине
NEWS
Зеленский собрал Ставку по последствиям атаки: РФ бросила на Украину 127 ракет и 109 дронов
Зеленский собрал Ставку по последствиям атаки: РФ бросила на Украину 127 ракет и 109 дронов
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине