Шмыгаль обсудил с заместителем госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 26 августа, провел разговор с исполняющим обязанности спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины, заместителем госсекретаря США Ричардом Вермой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы правительства.
Шмыгаль проинформировал Верму о повреждении гражданской инфраструктуры в результате массированной воздушной атаки России.
Он подчеркнул, что враг целенаправленно бил по энергетике. В настоящее время энергетики делают все, чтобы возобновить электроснабжение в дома украинцев.
"Финансовая помощь от США для нас чрезвычайно важна. Часть из нее - это поддержка энергетики. Сейчас готовимся к тяжелому отопительному сезону. Требуем от партнеров большее оборудование для построения децентрализованной энергосистемы. Озвучил наши неотложные потребности", - рассказал премьер.
Глава правительства также отметил важность полной конфискации замороженных активов РФ и направление ресурсов для поддержки Украины.
"Говорили и о долгосрочных проектах и страховании военных рисков. Продолжаем совместную работу в этих направлениях. Поблагодарил администрацию президента США и американское правительство за вклад в усиление Украины. Уверен, наше сотрудничество в дальнейшем будет только развиваться", - добавил Шмыгаль.
Обстрел Украины 26 августа и ситуация со светом
Напомним, сегодня утром, 26 августа, РФ совершила масштабную воздушную атаку по Украине. Оккупанты выпустили 127 ракет разных типов и более сотни дронов-камикадзе "Шахед".
Из-за вражеских обстрелов ""Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света.
А завтра, 27 августа, в ряде регионов будут действовать графики отключения электроэнергии.
О том, где в Украине нет света и как действуют новые графики отключений - читайте в материале РБК-Украина.
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