УЗ предупредила об опоздании части рейсов из-за вчерашнего обстрела: список
Почти всю ночь железнодорожные энергетики работали над восстановлением движения поездов после вчерашних, 26 августа, обстрелов энергетической инфраструктуры. Влияние на график ощущается на ряде рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Наибольшие задержки имеют такие рейсы:
- 120 Дорогуск - Днепр +7:46;
- 64 Львов - Харьков +7:44; 64 Львов - Харьков +7:44;
- 6 Ясиня - Запорожье +5:24;
- 95 Киев - Рахов +5:23; 95 Киев - Рахов +5:23;
- 18 Ужгород - Харьков +5:06;
- 7 Киев - Черновцы +5:03.
Из-за задержки ряд обратных рейсов отправятся с начальной станции позже запланированного минимум на час:
- 17 Харьков - Ужгород;
- 93 Харьков - Хелм;
- 120 Дорогуск - Днепр.
"Точное время отправления будет объявлять диктор по вокзалу, поэтому просим внимательно слушать объявления, все наши поезда следуют с ускорением", - добавляет УЗ.
Массированный обстрел 26 августа
Вчера российские террористы прибегли к самой массированной воздушной атаке против Украины. В общем враг запустил 236 средств воздушного нападения среди которых:
- 127 ракет;
- 109 ударных БпЛА.
К отражению атаки были привлечены все имеющиеся средства вооружения и техники: авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и так далее. В целом противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
- 1 крылатую ракету Х-22;
- 99 крылатых ракет Х-101, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 99 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
Также еще несколько БпЛА были локально потеряны на территории Украины, а еще два - пересекли границу с Беларусью.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.