"Отдельное место в аду": реакции Буданова, Решетиловой и других чиновников на конфликт с ТЦК во Львове

Конфликт с ТЦК во Львове в ночь на 9 июля, где гражданские опрокинули авто военнослужащих и срывали с них одежду, получил реакции от представителей власти.

РБК-Украина собрала реакции чиновников на конфликт с ТЦК во Львове.

Главное: Во Львове толпа напала на группу оповещения ТЦК из-за задержания находившегося в розыске мужчины.

из-за задержания находившегося в розыске мужчины. Омбудсменко Решетилова заявила, что ответственность несут власти и должностные лица, а не только участники столкновения.

а не только участники столкновения. Буданов предостерег участников конфликта и ожидает реакции правоохранителей.

предостерег участников конфликта и ожидает реакции правоохранителей. Садовый назвал увиденное плохим "симптомом" и призвал к законной правовой оценке событий.

и призвал к законной правовой оценке событий. Правоохранители провели совещание по идентификации нарушителей.

Позиция омбудсмена

Военная омбудсмен Ольга Решетилова подчеркнула, что ответственность за конфликт несут власть, военно-политическое руководство и органы местного самоуправления, а не только вышедшие на улицу люди.

"Нужен полный пересмотр принципов бронирования, с которого должна начаться реформа мобилизации. Но для того чтобы реализовать это, нужна не только политическая воля, не только команда мощных бюрократов, но и поддержка общества, а ее нет", - заявила она.

По ее мнению, отдельное "место в аду" будет для политиков и должностных лиц, которые используют тему мобилизации для собственного пиара, вместо того чтобы решать проблему по сути.

Реакция руководителя ОВА

Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что ночью в городе провели совещание с правоохранителями по этому инциденту. По его словам, совершающие правонарушения "должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности".

Заявление руководителя Офиса президента

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов обратился к участникам столкновения:

"Если вы сегодня срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет также бить и срывать одежду, но уже с вас", - написал Буданов.

Также он добавил, что ожидает справедливой реакции правоохранителей.

Фото: Буданов прокомментировал историю с конфликтом с работниками ТЦК (инфографика РБК-Украина)

Что говорит мэр Львова

Мэр Львова Андрей Садовый назвал увиденное во Львове очень плохим явлением и отметил, что это "еще не диагноз, но уже симптом".

Он напомнил, что 58 тысяч львовян и львовянок сейчас находятся на фронте, а город ежедневно теряет погибших и отдает значительную часть бюджета в поддержку Сил обороны.

По словам мэра, позорное поведение группы людей не способно уничтожить репутацию общины, однако бросило на нее тень. Он добавил, что Россия больше всего заинтересована в том, чтобы украинцы начали воевать между собой, ведь любой внутренний конфликт становится инструментом враждебной пропаганды.

"События вчерашнего вечера должны получить надлежащую правовую оценку. Все нарушившие закон должны понести ответственность", - заявил он.

Садовый также призвал перестать называть военнослужащих "работниками ТЦК" и не препятствовать военным выполнять служебные обязанности, уничтожать имущество или брать закон в свои руки.

"Видео, которые мы увидели вчера – это грусть и стыд. Будьте мудрыми!", - написал мэр.

Реакция областного ТЦК, Сухопутных войск и Минобороны

В ТЦК Львовщины заявили, что находившегося в розыске мужчину доставили для прохождения ВЛК.

"В то же время на месте происшествия осталась другая группа оповещения, которую заблокировала группа неизвестных лиц. Эта группа оцепила служебный транспорт военнослужащих, вела себя агрессивно, существенно повредила и, в конце концов, опрокинула служебный автомобиль", - добавили военнослужащие.

В Минобороны призвали полицию Львовской области дать правовую оценку ситуации.

"Единственный, кто извлекает выгоду от подобных ситуаций - враг. Язык ненависти к собственной армии приведет к непоправимым изменениям. Мобилизация является необходимой составляющей защиты Украины. Ее методы нуждаются в совершенствовании и этот процесс продолжается", - заявили в ведомстве.

"Факт нападения на украинских военнослужащих, исполняющих служебные обязанности во время широкомасштабного вторжения российской федерации в Украину, является грубым нарушением украинского законодательства и не помогает Украине победить агрессора", - заявили в Сухопутных войсках.

Что произошло во Львове

Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова толпа начала бить служебный автомобиль ТЦК . Конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, который находился в розыске с 12 июня 2026 года.