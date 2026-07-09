Генштаб после конфликта во Львове проверяет действия военнослужащих ТЦК

Действия военнослужащих ТЦК в ходе конфликта во Львове проверяют в рамках служебной проверки. Нарушители будут привлечены к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что проводится служебная проверка по поводу правомерности действий военнослужащих ТЦК. В случае установления нарушения, виновные лица будут привлечены к ответственности в определенном законом порядке.

"Никакие споры по поводу законности действий должностных лиц или военнослужащих не могут быть оправданием применения насилия", - говорится в заявлении.

Генштаб подчеркнул, что правовую оценку каждому конкретному случаю должны давать исключительно уполномоченные государственные органы.

Также отмечается, что разрешение конфликтных ситуаций должно происходить исключительно в правовом поле.

"Только неукоснительное соблюдение законов, взаимное уважение и личная ответственность каждого является залогом единства общества и устойчивости государства", - говорится в заявлении.

Что предшествовало

Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова толпа начала бить служебный автомобиль военнослужащих ТЦК. На месте события собрались сотни человек.

Конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, который находился в розыске с 12 июня 2026 года. Разъяренная толпа перевернула служебный автомобиль ТЦК.