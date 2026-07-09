Люди во Львове перевернули авто ТЦК: что известно и как отреагировали власти

В львовском микрорайоне Сыхов произошел масштабный конфликт вечером 8 июля, который, по данным местных Telegram-каналов, возник во время оповещения мужчины сотрудниками ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Львовской ОВА Максима Козицкого, мера Львова Андрея Садового и Львовского ТЦК.

Что известно об инциденте

По информации местных Telegram-каналов, конфликт произошел на Сыхове во время действий сотрудников ТЦК в отношении мужчины.

Сообщается, что на месте собрались сотни людей, которые заблокировали автомобили территориального центра комплектования.

Также в сети распространяются кадры, на которых видно перевернутый автомобиль ТЦК. Официального подтверждения этих деталей пока нет.

Реакция Львовской ОВА

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что провел срочное совещание с правоохранителями.

По его словам, главной задачей является обеспечение общественного порядка. Он подчеркнул, что все лица, совершавшие правонарушения или препятствовавшие деятельности военнослужащих, должны быть установлены и привлечены к ответственности.

Вместе с тем Козицкий сообщил, что Львовский областной ТЦК и СП проведет служебное расследование относительно правомерности действий своих военнослужащих во время оповещения гражданина 1996 года рождения, который, по его словам, находился в розыске.

"Во Львовской области не место беззаконию", — подчеркнул глава региона.

Что сказал мэр Львова

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что выясняет все обстоятельства произошедшего.

"По ситуации на Сыхове сейчас выясняю все обстоятельства. Сообщу, как только получу полную и проверенную информацию. А пока прошу всех сохранять спокойствие, быть мудрыми и не забывать, кто наш настоящий враг!", — написал он.

Что заявили в ТЦК

В Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что инцидент произошел 8 июля около 21:30 на улице Стрыйской во время мероприятий по оповещению, которые проводились совместно с сотрудниками Национальной полиции.

По официальным данным, во время проверки военно-учетных документов выяснилось, что мужчина нарушил правила воинского учета и находится в розыске с 12 июня 2026 года. После проверки его доставили в ТЦК и СП, а затем направили на прохождение военно-врачебной комиссии.

В ТЦК заявили, что другая группа военнослужащих, оставшаяся на месте, была заблокирована группой неизвестных. По утверждению ведомства, собравшиеся вели себя агрессивно, повредили служебный автомобиль, а затем перевернули его. На месте работали сотрудники полиции.

В центре комплектования подчеркнули, что всем обстоятельствам происшествия будет дана правовая оценка, а виновные понесут ответственность в соответствии с законом.

Также в ТЦК призвали граждан не поддаваться на провокации, не препятствовать работе военнослужащих и полиции и соблюдать правила комендантского часа. В ведомстве также заявили, что Россия заинтересована в разжигании внутренних конфликтов в Украине.