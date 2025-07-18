Свириденко о санкциях против РФ: следующий шаг должны сделать США
Украина приветствует 18-й пакет санкций Евросоюза против России. США должны присоединиться к ужесточению ограничений против агрессора.
Об этом во время общения с журналистами заявила премьер Украины Юлия Свириденко, передает корреспондент РБК-Украина.
Чиновница подчеркнула, что пока продолжается война, должно быть усиление ограничений против России со стороны Евросоюза и США, а также синхронизация санкционных пакетов.
По словам Свириденко, Украина ожидала, что Евросоюз все же примет 18-й пакет санкций, несмотря на вето Словакии. В Киеве благодарны союзникам за такой шаг.
"Следующий шаг для нас очень важен - это санкции со стороны США, это будет существенный, весомый фактор по ограничению способности России продолжать войну. Но мы понимаем, что 18-м пакетом это не может ограничиться", - добавила глава правительства.
К слову, ранее президент США Дональд Трамп угрожал ввести против России вторичные тарифы, если Москва за 50 дней не заключит с Украиной мирное соглашение.
Новые санкции против России
Напомним, Евросоюз сегодня, 18 июля, ввел 18-й пакет санкций против России.
Санкции не могли согласовать долгое время, поскольку процесс блокировала Словакия. Словацкие власти хотели гарантий от ЕС, что они не останутся без дешевого газа из-за планов блока полностью отказаться от российских энергоносителей до 1 января 2028 года.
Вчера, 17 июля, премьер Словакии Роберт Фицо объявил, что его страна снимает вето на санкции, поскольку страна получила необходимые гарантии от ЕС.
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