Свириденко о санкциях против РФ: следующий шаг должны сделать США

Украина приветствует 18-й пакет санкций Евросоюза против России. США должны присоединиться к ужесточению ограничений против агрессора.

Об этом во время общения с журналистами заявила премьер Украины Юлия Свириденко, передает корреспондент РБК-Украина .

Чиновница подчеркнула, что пока продолжается война, должно быть усиление ограничений против России со стороны Евросоюза и США, а также синхронизация санкционных пакетов.

По словам Свириденко, Украина ожидала, что Евросоюз все же примет 18-й пакет санкций, несмотря на вето Словакии. В Киеве благодарны союзникам за такой шаг.

"Следующий шаг для нас очень важен - это санкции со стороны США, это будет существенный, весомый фактор по ограничению способности России продолжать войну. Но мы понимаем, что 18-м пакетом это не может ограничиться", - добавила глава правительства.

К слову, ранее президент США Дональд Трамп угрожал ввести против России вторичные тарифы, если Москва за 50 дней не заключит с Украиной мирное соглашение.