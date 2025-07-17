Словакия завтра снимет блокировку 18-го пакета санкций против РФ, - Фицо

Словакия уже завтра, 18 июля, снимет блокирование 18-го пакета санкций ЕС против России. Однако сразу после этого начинается "второй этап борьбы с Еврокомиссией относительно российского газа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Фицо, опубликованное в Facebook .

"Несмотря на огромное давление, угрозы и критику, мы заставили Еврокомиссию обратить внимание на то, как остановка российского газа повлияет на домохозяйства и экономику Словакии. Напряжение на обеих сторонах борьбы было ощутимо. Я считаю правильным сообщить, что мы преодолели первый этап", - сказал Фицо.

По его словам, Словакия имеет письменные гарантии от Еврокомиссии, подписанные ее председателем Урсулой фон дер Ляйен, которые "подтверждают обязательства по ценам на газ, его наличия, транзитных сборов и возможности признать чрезвычайную ситуацию, если не будет российского газа".

Премьер подчеркнул, что Словакия якобы уже тратит 100 млн евро на компенсации за высокие цены на энергоносители.

"Мы также получили гарантии относительно возможных арбитражных споров из-за невыполнения обязательств по контракту с "Газпромом", действующему до 2034 года. Кроме официального письма, правительство Словакии и Еврокомиссия договорились и о неофициальных гарантиях", - добавил Фицо.

Однако он отметил, что Словакия все равно никогда не поддержит предложение об остановке поставок российского газа с 2028 года.

По словам словацкого премьера, сейчас было бы контрпродуктивно продолжать блокирование 18-го санкционного пакета санкций против РФ. Он отметил, что все варианты переговоров исчерпаны, а дальнейшее блокирование угрожало бы интересам Словакии.

"Я говорю об этом открыто и ответственно. Мы должны сохранить свои позиции в ЕС и пережить этот "черный период" в международной организации, которую считаем нашим жизненным пространством. Поэтому я отдал указание нашим представителям в ЕС - завтра снять блокировку 18-го пакета санкций. Но сразу после этого начинается второй этап нашей борьбы с Еврокомиссией по российскому газу", - подчеркнул Фицо.