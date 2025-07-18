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Свириденко про санкції проти РФ: наступний крок мають зробити США

Київ, П'ятниця 18 липня 2025 17:53
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Свириденко про санкції проти РФ: наступний крок мають зробити США Фото: Юлія Свириденко, прем'єр України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Україна вітає 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. США мають долучитися до посилення обмежень проти агресора.

Про це під час спілкування з журналістами заявила прем'єр України Юлія Свириденко, передає кореспондент РБК-Україна.

Чиновниця наголосила, що поки триває війна, має бути посилення обмежень проти Росії з боку Євросоюзу та США, а також синхронізація санкційних пакетів.

За словами Свириденко, Україна очікувала, що Євросоюз все ж таки ухвалить 18-й пакет санкцій, незважаючи на вето Словаччини. У Києві вдячні союзникам за такий крок.

"Наступний крок для нас дуже важливий - це санкції з боку США, це буде суттєвий, вагомий фактор щодо обмеження здатності Росії продовжувати війну. Але ми розуміємо, що 18-м пакетом це не може обмежитися", - додала глава уряду.

До слова, раніше президент США Дональд Трамп погрожував запровадити проти Росії вторинні тарифи, якщо Москва за 50 днів не укладе з Україною мирну угоду.

Нові санкції проти Росії

Нагадаємо, Євросоюз сьогодні, 18 липня, запровадив 18-й пакет санкцій проти Росії.

Санкції не могли узгодити довгий час, оскільки процес блокувала Словаччина. Словацька влада хотіла гарантій від ЄС, що вона не залишиться без дешевого газу через плани блоку повністю відмовитися від російських енергоносіїв до 1 січня 2028 року.

Учора, 17 липня, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що його країна знімає вето на санкції, оскільки країна отримала необхідні гарантії від ЄС.

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