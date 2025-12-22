RU

Свириденко сообщила, когда будет назначен новый глава Минэнерго

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко, Елена Чернякова

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко выразила надежду, что нового министра энергетики назначат в ближайшие недели.

Как передает РБК-Украина, об этом Юлия Свириденко заявила на встрече с дипломатами.

Она подчеркнула, что хотела бы назначения министра энергетики, потому что пока за энергетику приходится отвечать правительству.

"У нас была договоренность и разговор вместе с парламентским корпусом о том, что это будет совместное решение, будет обсуждение крупнейшей фракции, которые дадут нам кандидатов, и мы вместе с Кабинетом Министров обсудим этих кандидатов", - рассказала Свириденко.

Премьер выразила надежду, что в ближайшие недели министра назначат, потому что "это очень важно, иметь министра энергетики в отопительный сезон".

 

Увольнение министров

Напомним, в ноябре в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме". Среди других там были замешаны министры - глава Минюста Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

Впоследствии, 19 ноября, Галущенко, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции, уволили с должности 323 голосами. Вместе с ним депутаты отправили в отставку Светлану Гринчук.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября заявил, что кандидатов на должности министра энергетики и министра юстиции будут согласовывать с народными депутатами от "Слуги народа".

После этого, 28 ноября, на фоне отставки руководителя Офиса президента Андрея Ермака президент сообщил, что всех министров необходимо оценить на предмет соответствия вызовам в связи с зимой и войной.

