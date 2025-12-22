Свириденко сообщила, когда будет назначен новый глава Минэнерго

Как передает РБК-Украина , об этом Юлия Свириденко заявила на встрече с дипломатами.

Она подчеркнула, что хотела бы назначения министра энергетики, потому что пока за энергетику приходится отвечать правительству.

"У нас была договоренность и разговор вместе с парламентским корпусом о том, что это будет совместное решение, будет обсуждение крупнейшей фракции, которые дадут нам кандидатов, и мы вместе с Кабинетом Министров обсудим этих кандидатов", - рассказала Свириденко.

Премьер выразила надежду, что в ближайшие недели министра назначат, потому что "это очень важно, иметь министра энергетики в отопительный сезон".