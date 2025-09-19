Свириденко допустила пересмотр списка прифронтовых территорий для новых льгот

По словам премьера, уже есть ряд мер для стимулирования поддержки бизнеса в таких регионах, что касается и бронирования, и льготных кредитов, и гарантий на производства, которые имеют особенности именно для прифронтовых территорий.

Она подчеркнула, что это был только первый этап поддержки прифронтовых регионов.

Второй этап, по словам Свириденко, будет касаться оплаты труда работников социальной сферы.

"Он будет касаться изменения подхода к оплате труда работников с социальной сферой, потому что мы все понимаем риски, с которыми сталкиваются нагрузки и условия, в которых работают наши врачи, учителя. И поэтому как раз этот большой важный этап у нас планируется. Буду просить поддержки народных депутатов в законах, которые мы будем, как правительство, инициировать и подавать в Верховную Раду", - пояснила она.

Премьер-министр также добавила относительно территорий.

"В отношении территорий мы будем рассматривать и следующим этапом смотреть, возможно, пересматривать их перечень для того, чтобы те территории, которые действительно находятся в зоне боевых действий или потенциальных боевых действий, они все могли воспользоваться теми льготами и возможностями, которые мы, как правительство, будем предлагать",- сказала Свириденко.