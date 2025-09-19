UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Свириденко допустила перегляд списку прифронтових територій для нових пільг

Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Уряд може переглянути перелік прифронтових територій для надання додаткових пільг населенню.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко на годині запитань до уряду.

За словами прем’єрки, вже є низка заходів для стимулювання підтримки бізнесу в таких регіонах, що стосується і бронювання, і пільгових кредитів, і гарантів на виробництва, які мають особливості саме для прифронтових територій.

Вона наголосила, що це був лише перший етап підтримки прифронтових регіонів.

Другий етап, за словами Свириденко, стосуватиметься оплати праці працівників соціальної сфери. 

"Він буде стосуватися зміни підходу до оплати праці працівників з соціальною сферою, тому що ми всі розуміємо ризики, з якими стикаються навантаження і умови, в яких працюють наші лікарі, вчителі. І тому якраз цей великий важливий етап у нас планується. Буду просити підтримки народних депутатів в законах, які ми будемо, як уряд, ініціювати і подавати до Верховної Ради", - пояснила вона.

Прем'єр-міністр також додала щодо територій.

"Відносно територій ми будемо розглядати і наступним етапом дивитися, можливо, переглядати їх перелік для того, щоб ті території, які дійсно знаходяться в зоні бойових дій або потенційних бойових дій, вони всі могли скористатися тими пільгами і можливостями, які ми, як уряд, будемо пропонувати", - сказала Свириденко.

Виплати для переселенців

Нагадаємо, уряд надасть додаткову одноразову виплату в розмірі 2 000 грн переселенцям, які протягом шести місяців працювали без перерви.

Раніше Кабмін продовжив виплати компенсації на проживання для ВПО ще на пів року. Для тих, хто отримував її раніше, виплати триватимуть до лютого 2026 року.

Також міністерство соціальної політики підготувало зміни щодо підтримки ВПО. У 2025 році планується виділити кошти на пільги та субсидії для 32,3 тис. сімей переселенців у всіх областях України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія СвириденкоПільги