Кабмин продлил выплаты для ВПО на полгода, но установил новые условия

Кабинет министров Украины продлил выплаты компенсации на проживание для ВПО еще на полгода. Для людей, которые получали выплату предыдущие три шестимесячных периода, выплаты продлены до февраля 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Помощь в размере 2 тысяч гривен на взрослого и 3 тысяч гривен на ребенка или лицо с инвалидностью предусмотрена ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий.

Речь о лицах с инвалидностью I-III группы, семей с детьми до 18 лет (если дети учатся, то до 23 лет), семей, в составе которых только нетрудоспособные лица и тому подобное.

Изменения в условиях

По данным министерства, приняты следующие изменения в назначении выплат:

средства на более 100 тысяч гривен на депозитном счете больше не являются преградой для получения выплат детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, а также детьми, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа;

если неработающее трудоспособное лицо после прекращения помощи зарегистрировалось в центре занятости как безработное или нашло работу, выплата возобновляется.

Дополнительные ограничения

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин ввел дополнительные причины для отказа выплат: