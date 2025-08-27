Кабмин продлил выплаты для ВПО на полгода, но установил новые условия
Кабинет министров Украины продлил выплаты компенсации на проживание для ВПО еще на полгода. Для людей, которые получали выплату предыдущие три шестимесячных периода, выплаты продлены до февраля 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Помощь в размере 2 тысяч гривен на взрослого и 3 тысяч гривен на ребенка или лицо с инвалидностью предусмотрена ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий.
Речь о лицах с инвалидностью I-III группы, семей с детьми до 18 лет (если дети учатся, то до 23 лет), семей, в составе которых только нетрудоспособные лица и тому подобное.
Изменения в условиях
По данным министерства, приняты следующие изменения в назначении выплат:
- средства на более 100 тысяч гривен на депозитном счете больше не являются преградой для получения выплат детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, а также детьми, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа;
- если неработающее трудоспособное лицо после прекращения помощи зарегистрировалось в центре занятости как безработное или нашло работу, выплата возобновляется.
Дополнительные ограничения
Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин ввел дополнительные причины для отказа выплат:
- Если человек находится за границей последовательно 30 дней или 60 дней за последние полгода совокупно.
- Если человек находится за границей в случае, если есть особые обоснованные обстоятельства, этот срок увеличивается вдвое: 60 дней последовательно или 90 дней совокупно за последние полгода.
- Если ВПЛ сдает жилье, в том числе на территориях, где ведутся боевые действия.
Выплаты для ВПЛ
По данным Минсоцполитики, в 2023 году более 2,5 млн ВПО получили помощь на проживание. С 1 марта 2024 года большинство ВПО оставили без выплат. Их получают пенсионеры, лица с инвалидностью, больные дети. Сейчас выплаты получает около 1 млн человек.
Затем Кабинет министров принял решение о продлении выплат на проживание для части внутренне переселенных лиц.
Без дополнительного обращения на следующий шестимесячный период продлены выплаты:
- Лицам пенсионного возраста, которые получают пенсию, размер которой не превышает четырех размеров прожиточного минимума (9 444 гривен),
- Лицам с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, детям с тяжелыми заболеваниями
- Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа в возрасте до 23 лет, в частности таким, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также родителям-воспитателям, приемным родителям и опекунам (попечителям).
Другим претендентам для продолжения выплат нужно подать заявление.
По состоянию на середину марта 2025 года в Украине официально зарегистрировано 4,6 млн внутренне перемещенных лиц. Из них, 3,7 млн составляют взрослые, остальные - дети.