Одна из категорий переселенцев получит "седьмую" выплату на 2000 гривен

Часть украинских переселенцев сможет получить еще 2 тысячи гривен от государства. Речь идет о тех переселенцах, которые работали в течение шестимесячного периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Украины Юлию Свириденко в Telegram и представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука в Telegram .

В свою очередь Мельничук уточнил, что речь идет о дополнительной "седьмой" выплате помощи переселенцам, которые после назначения им помощи на шестимесячный период продолжали продолжали работать или получать доходы как ФОП (физические лица-предприниматели), либо устроились на работу/зарегистрировались как ФОП и работали до конца этого шестимесячного периода.

"Правительство предоставит дополнительную единовременную выплату 2 000 грн для проживания внутри перемещенным лицам, которые непрерывно работали в течение шестимесячного периода", - написала Свириденко.

Самая популярная выплата

Напомним, ранее в пресс-службе Минсоцполитики рассказали в комментарии РБК-Украина, что программа ежемесячной помощи на проживание остается самой востребованной среди переселенцев.

Для детей и людей с инвалидностью предусмотрена помощь в размере 3 тысяч гривен. При этом все остальные могут получить 2 тысячи гривен.

В министерстве уточнили, что это кризисная выплата для тех украинцев, которые сильнее всего нуждаются в помощи.

