ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Свириденко анонсировала аудит оборонных предприятий в декабре

Украина, Четверг 11 декабря 2025 01:00
UA EN RU
Свириденко анонсировала аудит оборонных предприятий в декабре Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марина Балабан

В декабре начнутся аудиты в оборонной сфере и проверки на государственных предприятиях Министерства обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Свириденко сообщила, что заслушала отчет заместителя председателя Государственной аудиторской службы Юлии Соляник по подготовке к проведению аудитов предприятий энергетической и оборонной сферы.

Премьер-министр проинформировала, что сейчас продолжается аудит НАЭК "Энергоатом": проверки осуществляются на 10 филиалах компании.

Промежуточные результаты аудита, по ее словам, будут известны в конце декабря.

В 20-х числах декабря начинаются аудиты в оборонной сфере, в частности, на 22 предприятиях АО "Украинская оборонная промышленность", а также проверки на государственных предприятий Министерства обороны "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла" за период 2022-2025 годы.

Первые результаты проверок ожидаются в январе.

"Поручила Госаудитслужбе еженедельно отчитываться о ходе проверок и предоставить исчерпывающую информацию по факту их проведения правоохранительным органам", - отметила Свириденко.

Также, по ее словам, заместитель председателя Госаудитслужбы доложила о результатах мониторинга оборонных закупок, проведенных государственными предприятиями Министерства обороны АОЗ и ДОТ за период 2024-2025 годы.

"В процессе мониторинга выявлен ряд несовершенств в организации и проведении закупок. Поручила соответствующим органам внести изменения для их устранения", - говорится в заметке Свириденко.

Обновление наблюдательных советов

Ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский поручил провести перезагрузку наблюдательных советов в обороне и энергетике.

По его словам, именно эти органы обеспечивают управление и контроль внутренних процессов компаний, а их эффективность должна быть гарантирована на 100%.

Напомним, в ноябре Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" после коррупционного скандала.

Как отметила Свириденко, новый наблюдательный совет должен перезапустить руководство "Энергоатома", а также провести аудит.

Также известно, что Украина призвала страны Евросоюза предложить кандидатов в наблюдательный совет "Энергоатома".

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины
Новости
Зеленский утвердил госбюджет на 2026 год: куда пойдут деньги
Зеленский утвердил госбюджет на 2026 год: куда пойдут деньги
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте