Головна » Бізнес » Економіка

Свириденко анонсувала аудит оборонних підприємств у грудні

Україна , Четвер 11 грудня 2025 01:00
Свириденко анонсувала аудит оборонних підприємств у грудні Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марина Балабан

У грудні розпочнуться аудити в оборонній сфері та перевірки на державних підприємств Міністерства оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

Свириденко повідомила, що заслухала звіт заступниці голови Державної аудиторської служби Юлії Солянік щодо підготовки до проведення аудитів підприємств енергетичної й оборонної сфери.

Прем'єр-міністр поінформувала, що зараз триває аудит НАЕК «Енергоатом»: перевірки здійснюються на 10 філіях компанії.

Проміжні результати аудиту, за її словами, будуть відомі наприкінці грудня.

У 20-х числах грудня починаються аудити в оборонній сфері, зокрема, на 22 підприємствах АТ "Українська оборонна промисловість", а також перевірки на державних підприємств Міністерства оборони "Агенція оборонних закупівель" та "Державний оператор тилу" за період 2022-2025 роки.

Перші результати перевірок очікуються у січні.

"Доручила Держаудитслужбі щотижня звітувати про перебіг перевірок та надати вичерпну інформацію за фактом їх проведення правоохоронним органам", - зауважила Свириденко.

Також, за її словами, заступниця голови Держаудитслужби доповіла про результати моніторингу оборонних закупівель, проведених державними підприємствами Міністерства оборони АОЗ і ДОТ за період 2024-2025 роки.

"У процесі моніторингу виявлено низку недосконалостей в організації та проведенні закупівель. Доручила відповідним органам внести зміни для їх усунення", - ідеться у дописі Свириденко.

Оновлення наглядових рад

Раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський доручив провести перезавантаження наглядових рад в обороні та енергетиці.

За його словами, саме ці органи забезпечують управління та контроль внутрішніх процесів компаній, а їхня ефективність має бути гарантована на 100%.

Нагадаємо, у листопаді Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" після корупційного скандалу.

Як наголосила Свириденко, нова наглядова рада має перезапустити керівництво "Енергоатому", а також провести аудит.

Також відомо, що Україна закликала країни Євросоюзу запропонувати кандидатів до наглядової ради "Енергоатому".

