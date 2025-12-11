Свириденко анонсувала аудит оборонних підприємств у грудні
У грудні розпочнуться аудити в оборонній сфері та перевірки на державних підприємств Міністерства оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.
Свириденко повідомила, що заслухала звіт заступниці голови Державної аудиторської служби Юлії Солянік щодо підготовки до проведення аудитів підприємств енергетичної й оборонної сфери.
Прем'єр-міністр поінформувала, що зараз триває аудит НАЕК «Енергоатом»: перевірки здійснюються на 10 філіях компанії.
Проміжні результати аудиту, за її словами, будуть відомі наприкінці грудня.
У 20-х числах грудня починаються аудити в оборонній сфері, зокрема, на 22 підприємствах АТ "Українська оборонна промисловість", а також перевірки на державних підприємств Міністерства оборони "Агенція оборонних закупівель" та "Державний оператор тилу" за період 2022-2025 роки.
Перші результати перевірок очікуються у січні.
"Доручила Держаудитслужбі щотижня звітувати про перебіг перевірок та надати вичерпну інформацію за фактом їх проведення правоохоронним органам", - зауважила Свириденко.
Також, за її словами, заступниця голови Держаудитслужби доповіла про результати моніторингу оборонних закупівель, проведених державними підприємствами Міністерства оборони АОЗ і ДОТ за період 2024-2025 роки.
"У процесі моніторингу виявлено низку недосконалостей в організації та проведенні закупівель. Доручила відповідним органам внести зміни для їх усунення", - ідеться у дописі Свириденко.
Оновлення наглядових рад
Раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський доручив провести перезавантаження наглядових рад в обороні та енергетиці.
За його словами, саме ці органи забезпечують управління та контроль внутрішніх процесів компаній, а їхня ефективність має бути гарантована на 100%.
Нагадаємо, у листопаді Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" після корупційного скандалу.
Як наголосила Свириденко, нова наглядова рада має перезапустити керівництво "Енергоатому", а також провести аудит.
Також відомо, що Україна закликала країни Євросоюзу запропонувати кандидатів до наглядової ради "Енергоатому".