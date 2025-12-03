ua en ru
Зеленский поручил провести перезагрузку наблюдательных советов в обороне и энергетике

Среда 03 декабря 2025 15:12
Зеленский поручил провести перезагрузку наблюдательных советов в обороне и энергетике Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов государственных энергокомпаний. Речь идет о Центрэнерго, Оператор ГТС, Оператор рынка, Украинские распределительные сети, Энергетическая компания Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.

Зеленский провел разговор с Премьер-министром Юлией Свириденко относительно кадровой перезагрузки в энергетическом секторе.

По его словам, темп трансформации является достаточно высоким и должен обеспечить полную прозрачность управления в государственных компаниях.

Глава государства сообщил, что уже сегодня будут прекращены полномочия значительной части состава наблюдательных советов ключевых энергетических предприятий - "Центрэнерго", "Оператора ГТС", "Оператора рынка", "Украинских распределительных сетей" и "Энергетической компании Украины".

"Новые члены наблюдательных советов должны быть назначены уже в декабре в соответствии с четкой, справедливой процедурой", - говорится в сообщении.

Также Зеленский поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю провести срочное обновление наблюдательных советов в сфере обороны.

По его словам, именно эти органы обеспечивают управление и контроль внутренних процессов компаний, а их эффективность должна быть гарантирована на 100%.

Кроме того, президент поручил Премьер-министру регулярно информировать международных партнеров Украины о шагах правительства, направленных на усиление доверия к Украине и ее институтам. Он поблагодарил всех, кто поддерживает реформы и способствует их реализации.

Обновление наблюдательного совета "Энергоатома"

Напомним, в ноябре Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" после коррупционного скандала.

Как отметила Свириденко, новый наблюдательный совет должен перезапустить руководство "Энергоатома", а также провести аудит.

Также известно, что Украина призвала страны Евросоюза предложить кандидатов в наблюдательный совет "Энергоатома".

Между тем министр экономики Украины Алексей Соболев пояснил, что при изменении наблюдательных советов госкомпаний, в частности энергетических , где состав сформирован в полном объеме, пересмотру и переназначению будут подлежать только представители государства.

