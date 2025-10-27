Свидетеля по делу детектива НАБУ заподозрили в ложных показаниях: суд принял решение

Об этом сообщили РБК-Украина в Офисе генпрокурора.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о свидетеле Юсуфе Мамешеве.

Ему назначили личное обязательство. Прокуратура подозревает Мамешева в даче ложных показаний.

По данным обвинения, Мамешев дал некорректные показания относительно направления продажи технической конопли и сопутствующего сырья. Он заявил, что продукцию планировали реализовывать в Узбекистане, где есть соответствующие мощности для переработки.

Однако, по результатам аудиоэкспертиз, следствие считает, что Руслан Магамедрасулов и его отец на самом деле обсуждали продажу в Дагестан. Это, по мнению прокуроров, свидетельствует о ложности показаний Мамешева.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров в полном объеме. Мамешев должен сдать загранпаспорт, являться по вызову суда и носить электронный браслет.