Главная » Жизнь » Общество

Свидетеля по делу детектива НАБУ заподозрили в ложных показаниях: суд принял решение

Украина, Понедельник 27 октября 2025 16:10
UA EN RU
Свидетеля по делу детектива НАБУ заподозрили в ложных показаниях: суд принял решение Фото: Юсуф Мамешев (suspilne.media)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Печерский суд Киева в понедельник, 27 октября, избрал меру пресечения свидетелю по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Об этом сообщили РБК-Украина в Офисе генпрокурора.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о свидетеле Юсуфе Мамешеве.

Ему назначили личное обязательство. Прокуратура подозревает Мамешева в даче ложных показаний.

По данным обвинения, Мамешев дал некорректные показания относительно направления продажи технической конопли и сопутствующего сырья. Он заявил, что продукцию планировали реализовывать в Узбекистане, где есть соответствующие мощности для переработки.

Однако, по результатам аудиоэкспертиз, следствие считает, что Руслан Магамедрасулов и его отец на самом деле обсуждали продажу в Дагестан. Это, по мнению прокуроров, свидетельствует о ложности показаний Мамешева.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров в полном объеме. Мамешев должен сдать загранпаспорт, являться по вызову суда и носить электронный браслет.

Дело Магомедрасулова

21 июля украинские правоохранители задержали топ-детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Следствие подозревает его в возможном сотрудничестве со страной-агрессором.

По словам главы СБУ Василия Малюка, предварительные данные свидетельствуют, что Магамедрасулов мог иметь бизнес-связи с Россией, а его родители открыто поддерживали действия оккупантов.

Из обнародованных аудиозаписей следует, что мать детектива одобрительно высказывалась о военной агрессии РФ и радовалась захвату Угледара.

Ранее в медиа сообщали, что Руслан Магамедрасулов, который возглавлял межрегиональное управление детективов НАБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся расследованием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

Уже в сентябре Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении арестованному Магамедрасулову. Он помогал с махинациями конвертационным центрам.

