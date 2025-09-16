Топ-чиновнику НАБУ Магамедрасулову объявили новое подозрение: в чем его обвиняют

Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении арестованному высокопоставленному чиновнику НАБУ. Он помогал с махинациями конвертационным центрам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По информации источников РБК-Украина, речь идет о Руслане Магамедрасулове.

Во время досудебного расследования следователи установили, что кроме помощи отцу в торговле с Россией, чиновник НАБУ, используя свои связи и служебное влияние, совершал действия, направленные на незаконные махинации с налогами украинских субъектов хозяйствования.

Соответствующую информацию СБУ, ОГП и ГБР получили, в частности, с телефона подозреваемого.

Фото СБУ

Как свидетельствуют материалы производства, весной этого года фигурант получил от одного из своих контактов предложение решить проблемные вопросы в налоговых органах для ряда украинских предприятий.

Согласно имеющейся переписке, речь шла о принятии органами Государственной налоговой службы Украины противоправных решений об исключении около десяти компаний из перечня рисковых. Это должно было позволить заинтересованным лицам осуществить финансовые операции на почти 30 млн гривен.

Анализ деятельности указанных фирм свидетельствует о наличии признаков их принадлежности к "конвертационному центру".

Согласно материалам дела, в обмен на эту "услугу" контакт пообещал передать высокопоставленному чиновнику НАБУ неправомерную выгоду в размере 900 тысяч гривен.

По материалам дела, детектив НАБУ принял это предложение и пытался решить вопрос через бывшего высокопоставленного чиновника Государственной налоговой службы.

Также он обращался за помощью по этому поводу к одному из сотрудников правоохранительных органов, с которым некоторое время работал в НАБУ. Во время допросов упомянутые лица подтвердили, что работник НАБУ действительно обращался к ним с такой просьбой.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о новом подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Досудебное расследование продолжается.