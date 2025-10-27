Свідка у справі детектива НАБУ запідозрили у неправдивих свідченнях: суд ухвалив рішення

Печерський суд Києва у понеділок, 27 жовтня, обрав запобіжний захід свідку у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Про це повідомили РБК-Україна в Офісі генпрокурора.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про про свідка Юсуфа Мамешева.

Йому призначили особисте зобов’язання. Прокуратура підозрює Мамешева у наданні неправдивих свідчень.

За даними обвинувачення, Мамешев дав некоректні покази щодо напрямку продажу технічних конопель та супутньої сировини. Він заявив, що продукцію планували реалізовувати в Узбекистані, де є відповідні потужності для переробки.

Однак, за результатами аудіоекспертиз, слідство вважає, що Руслан Магамедрасулов та його батько насправді обговорювали продаж до Дагестану. Це, на думку прокурорів, свідчить про неправдивість показів Мамешева.

Суд задовольнив клопотання прокурорів у повному обсязі. Мамешев має здати закордонний паспорт, з’являтися за викликом суду та носити електронний браслет.