За добу від коронавіруса в Україні померли 15 осіб

В Україні за добу зафіксовано 15 летальних випадків у результаті зараження коронавирусом. Про це на брифінгу в суботу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, число жертв за час пандемії коронавіруса становить 376 осіб. При цьому загальне число випадків COVID-19 вже складає 14 710, з них одужали 2 909 осіб.

РБК-Україна писало, що найбільше нових випадків за минулу добу виявлено у Чернівецькій, Харківській області, а також в Києві. Луганська область стала єдиною, де не зафіксовано нових випадків за останню добу.

Зазначимо, від коронавіруса за кордоном лікуються 146 українців. Найбільше заражених - в Італії. Крім того, 8 осіб померли від хвороби. У світі, згідно з останніми даними, кількість хворих вже перевищила 4 млн осіб, жертвами стали понад 275 тисяч людей.

Також повідомлялося, що Моз уже почав підготовку до другої хвилі коронавіруса. Активно зосереджені заходи щодо підготовки в Чернівецькій області, яка є лідером за кількістю заражених коронавірусом. Також зазначалося, що в Україні може затягнутися стан "плато" щодо поширення коронавіруса.