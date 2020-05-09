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В Україні за добу зафіксовано 515 нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     09.05.2020 - 09:17
В Україні за добу зафіксовано 515 нових випадків COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від коронавірусу померли 376 осіб

В Україні за минулу добу зафіксували 515 нових випадків COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані РНБО.

Так, загальне число випадків хвороби вже складає 14 710. При цьому одужали 2 909 осіб.

Найбільше нових випадків виявлено в Чернівецькій (82), Харківській області (50) та місті Києві (50 випадків).

Крім цього, число жертв в Україні за час пандемії коронавірусу склало 376 осіб. За минулу добу зареєстровано ще 15 смертей.

Луганська область стала єдиною, де за добу не зафіксували випадків COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від коронавірусу за кордоном лікуються 146 українців. Найбільше заражених - в Італії. Крім того, 8 осіб померли від хвороби.

Зазначимо, у світі кількість заражених коронавірусом, станом на 9 травня, перевищила 4 млн осіб. Від коронавірусу померла вже 275 781 особа.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ України вже почав готуватися до другої хвилі коронавірусу. Активно зосереджені заходи щодо підготовки в Чернівецькій області, яка є лідером за кількістю заражених коронавірусом. При цьому в Україні може затягнутися стан плато щодо поширення коронавірусу.

Теги Новини України Коронавірус
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