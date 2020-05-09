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Названо число українців, які хворіють на COVID-19 за кордоном

Новини » Коронавірус     09.05.2020 - 08:14
Названо число українців, які хворіють на COVID-19 за кордоном
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше заражених - в Італії

Від коронавірусу за кордоном лікуються 146 українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

Так, найбільше заражених COVID-19 українців перебувають в Італії - 121. Також українці лікуються від коронавірусу в Німеччині, Чехії, Швеції, Австрії, Мальті, Молдові, РФ, США, Уругваї, Таїланді.

Також зазначається, що 62 громадянина України вилікувались від коронавірусу за кордоном. Найбільше в Греції - 22 людини.

Крім того, 8 осіб померли від хвороби.

Названо число українців, які хворіють на COVID-19 за кордоном

Нагадаємо, у світі кількість заражених коронавірусом, станом на 9 травня, перевищила 4 млн осіб. Від коронавірусу померла вже 275 781 особа.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не має підтверджень походження коронавірусу COVID-19. Перші випадки були виявлені в Ухані. Однак на цю мить немає підтверджень версії, що вірус стався з місцевого ринку.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ уже почав готуватися до другої хвилі коронавірусу. Заходи з підготовки активно зосереджені в Чернівецькій області. Повідомлялося, що в Україні може затягнутися стан плато щодо поширення коронавірусу COVID-19.

Теги Новини України МЗСКоронавірус
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