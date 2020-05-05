ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Степанов анонсував запровадження нової системи фінансування лікарень

Новини » Медицина     05.05.2020 - 09:49
Степанов анонсував запровадження нової системи фінансування лікарень
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Міністерство терміново готує зміни до деяких нормативних актів

З 1 червня МОЗ запровадить нову систему фінансування лікарень. Про це заявив міністр охорони здоровя Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, міністерство терміново готує зміни до деяких нормативних актів.

"До 1 червня ми запровадимо такі принципи фінансування. МОЗ терміново готує зміни до деяких нормативних актів, яким буде передбачено, що всі заклади, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу отримають фінансування з держбюджету не менше ніж в 2019-му році", - заявив Степанов.

За його словами, дефіцит фінансування наразі є майже в тисячі лікарнях країни.

"Медреформа у тому вигляді, в якому ми отримали означає звільнення близько 50-ти тисяч мед працівників, закриття 332 лікарень - через дефіцит фінансування. Якщо ситуацію залишити на призволяще, то поодинокі звернення та страйки стануть щоденними массовими явищами. Дефіцит спостерігається у 984 лікарнях з 1747-ми", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що міняти підхід до медичної реформи потрібно після епідемії коронавірусу в Україні. Він також піддав критиці те, що в українській медицині більшість процесів виконуються в ручному режимі.

У МОЗ назвали регіони, де відбулось найбільше нових випадків COVID-19 В Україні від коронавірусу за добу померли 13 осіб
Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українифинанированиебольница
News
On Top