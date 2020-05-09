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МОЗ вже розпочав готуватись до другої хвилі коронавірусу    

Новини » Коронавірус     09.05.2020 - 01:10
МОЗ вже розпочав готуватись до другої хвилі коронавірусу    
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Заходи з підготовки активно зосереджені у Чернівецькій області

В Україні вже розпочалася підготовка системи охорони здоров’я до прийняття хворих до другої та наступних хвиль пандемії коронавірусу. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

За його словами, на сьогодні в Україні є 26 тисяч пустих ліжок для прийняття хворих на коронавірус, з яких зайнято лише 3 тисячі ліжок.

"Зараз пусті ліжка - це 26 тисяч і 2, 5 тисяч апаратів ШВЛ. Зайнятих - 3 тисячі ліжок і близько 60-ти людей перебуває на апаратах ШВЛ. Тобто ми маємо 10% зайнятості тих ліжок, які готові приймати хворих. Це перша хвиля. Далі друга та третя хвиля вже продумана для перепрофілізації", - заявив Ляшко.

Зокрема, заходи з підготовки активно зосереджені у Чернівецькій області, де сьогодні фіксують найвищу статистику захворюваності на COVID-19.

"Наприклад, коли ми подивимось на Чернівецьку область, там найбільша кількість випадків. Там розпочався спалах і там він триває. І там найбільше сьогодні завантаженість ліжками тих, які готові до коронавірусної хвороби… Зараз підготовлено новий заклад вже в Чернівцях на 72 ліжка, який буде приймати хворих. Тому коли ми говоримо про послаблення карантину, ми не говоримо про те, що ми вже позбулися спалаху і епідемії", - додав він.

Раніше Ляшко заявив, що за результатами епідемії коронавірусу в Україні змінять фінансування інфекційних стаціонарів для того, щоб в майбутньому система була готова до можливих епідемій.

За словами Ляшка, в Україні може затягнутися стан плато щодо поширення коронавіруса COVID-19.

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
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