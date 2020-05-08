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Плато може затягнутися: у МОЗ назвали причину

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 22:12
Плато може затягнутися: у МОЗ назвали причину
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Причиною може стати оманливе відчуття безпеки

В Україні може затягнутися стан плато щодо поширення коронавіруса COVID-19. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Санлікар наголосив, що на даний момент Україна не подолала коронавірусну інфекцію.

"Це розслаблення може призвести до оманливого відчуття безпеки. Це може продовжувати тривалість плато, на якому ми зараз знаходимося. Будемо сподіватися, що наші карантинні обмеження, які працюють, не дозволять вже зараз зробити спалах. Але хотів би закликати, щоб подивилися на статистику, на інші країни. Сьогодні ми ще не подолали коронавірусну хворобу. Треба виконувати всі протиепідемічні обмеження, які є в країні", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пік коронавіруса в Україні очікується 8-9 травня. За його словами, з 11 травня очікується зменшення кількості хворих.

Відзначимо, в Україні другий день поспіль фіксують більше півтисячі нових випадків COVID-19. Так, за 8 травня коронавірус підтвердили у 504 людей, днем раніше - 507. Всього в країні зареєстрували понад 14 тисяч випадків зараження.

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВиктор ЛяшкоКоронавірус
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