За сутки от коронавируса в Украине умерли 15 человек

В Украине за сутки зафиксировано 15 летальных случаев в результате заражения коронавирусом. Об этом на брифинге в субботу сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, число жертв за время пандемии коронавируса составляет 376 человек. При этом общее число случаев COVID-19 уже составляет 14 710, из них выздоровели 2 909 человек.

РБК-Украина писало, что больше всего новых случаев за минувшие сутки выявлено в Черновицкой, Харьковской области, а также в Киеве. Луганская область стала единственной, где не зафиксировали новых случаев за последние сутки.

Отметим, от коронавируса за границей лечатся 146 украинцев. Больше всего зараженных - в Италии. Кроме того, 8 человек умерли от болезни. В мире, согласно последним данным, число заболевших уже превысило 4 млн человек, жертвами стали более 275 тысяч людей.

Также сообщалось, что Минздрав уже начал подготовку ко второй волне коронавируса. Активно сосредоточены мероприятия по подготовке в Черновицкой области, которая является лидером по числу зараженных коронавирусом. Также отмечалось, что в Украине может затянуться состояние "плато" относительно распространения коронавируса.

Напомним, накануне в Минздраве анонсировали введение новой системы финансирования больниц.