Соседняя страна сделает вклад в гарантии безопасности Украины, но не войсками

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже 6 января Украина, Британия и Франция подписали декларацию о намерениях по развертыванию сил на украинской территории.

Британский премьер Кир Стармер рассказал, что по всей территории Украины после прекращения огня будут созданы военные хабы.

Отметим, зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал, что Украина и США решили большинство проблем в вопросе гарантий безопасности.

Кушнер подчеркнул, что гарантии безопасности были разработаны в течение прошлого месяца в консультациях с украинцами и европейцами. При этом сегодняшняя встреча "коалиции желающих", по его словам, стала "большой вехой" в таких переговорах.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже исключила отправку итальянских войск в Украину в рамках гарантий безопасности.

В то же время премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна готова внести вклад в обеспечение мира в Украине после окончания войны.

Кроме того, Канада также допускает размещение в Украине своих войск в случае заключения мирного соглашения. Первоначальным вкладом страны может стать обучение украинских военных.