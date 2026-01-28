Соседняя страна продлила временную защиту для украинских беженцев

Как отмечается, правительство страны утвердило продление временной защиты для украинцев, которые сбежали от войны России в Украине.

Для тех, кто уже имеет этот статус, предусмотрен механизм продления через онлайн-заявку с 1 февраля по 30 апреля 2026 года.

"Эта мера обеспечивает стабильность и предсказуемость для перемещенных лиц, проживающих и работающих в нашей стране", - отметила министр внутренних дел Даниэлла Мисаил-Ничитин.

Благодаря новому механизму продления можно обновлять данные о пребывании беженцев в Молдове и эффективнее управлять ресурсами, поддерживать безопасность и избегать перегрузки системы.

Статус будет продлеваться автоматически после подачи онлайн-заявки, а срок действия документа будет обновляться без личного присутствия. Проверить продление можно по QR-коду на документе.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 лет, которые пользуются временной защитой, должны явиться в Генеральную инспекцию по вопросам миграции для сбора отпечатков пальцев.

По состоянию на 1 марта 2023 года более 87 тысяч украинцев обратились за временной защитой в Молдове, из которых около 20 тысяч - дети. В стране работают 18 Центров временного размещения на 1111 мест, заполненность которых составляет 82%.