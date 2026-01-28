RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Соседняя страна продлила временную защиту для украинских беженцев

Фото: Молдова продлила временную защиту для украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украинские беженцы, которые находятся в Молдове, смогут пользоваться временной защитой до 1 марта 2027 года. Соответствующее решение приняло правительство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Молдовы.

Как отмечается, правительство страны утвердило продление временной защиты для украинцев, которые сбежали от войны России в Украине.

Для тех, кто уже имеет этот статус, предусмотрен механизм продления через онлайн-заявку с 1 февраля по 30 апреля 2026 года.

"Эта мера обеспечивает стабильность и предсказуемость для перемещенных лиц, проживающих и работающих в нашей стране", - отметила министр внутренних дел Даниэлла Мисаил-Ничитин.

Благодаря новому механизму продления можно обновлять данные о пребывании беженцев в Молдове и эффективнее управлять ресурсами, поддерживать безопасность и избегать перегрузки системы.

Статус будет продлеваться автоматически после подачи онлайн-заявки, а срок действия документа будет обновляться без личного присутствия. Проверить продление можно по QR-коду на документе.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 лет, которые пользуются временной защитой, должны явиться в Генеральную инспекцию по вопросам миграции для сбора отпечатков пальцев.

По состоянию на 1 марта 2023 года более 87 тысяч украинцев обратились за временной защитой в Молдове, из которых около 20 тысяч - дети. В стране работают 18 Центров временного размещения на 1111 мест, заполненность которых составляет 82%.

 

Украина и Молдова

Напомним, в декабре было анонсировано продление механизма временной защиты для украинских беженцев.

Также в Молдове у границы развернули временный лагерь для граждан Украины, которые пока не могут вернуться домой.

Перед тем сообщалось, что Украина продлила "транспортный безвиз" с Молдовой на два года. Никаких разрешений на перевозку не требуется.

В октябре 2025 года Государственная миграционная служба Украины совместно с Министерством внутренних дел начали работу обособленного филиала ГП "Документ" в городе Кишинев в Республике Молдова.

Подробнее о графике работы мобильных комплексов в Кишиневе можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова