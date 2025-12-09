В Молдове продлили временную защиту для украинцев: сколько продлится
Министерство внутренних дел Молдовы сообщило, что страна продолжит механизм временной защиты для беженцев из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
По данным СМИ, решение принято в связи с присоединением Молдовы к продленному режиму временной защиты в Европейском Союзе, который будет действовать до 4 марта 2027 года.
В МВД страны заявили, что Молдова и в дальнейшем будет обеспечивать "безопасные и эффективные условия" для украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за полномасштабной войны. Ведомство также отметило продолжение сотрудничества с государственными учреждениями, местными властями и международными партнерами для реализации программ поддержки.
По данным молдавских властей, по состоянию на сентябрь 2024 года около 60% украинских беженцев уже трудоустроены в стране.
Напомним, ранее мы писали, что Государственная миграционная служба Украины совместно с Министерством внутренних дел начали работу обособленного филиала ГП "Документ" в городе Кишинев в Республике Молдова.
Также стоит напомнить, что "транспортный безвиз" с Молдовой для украинских грузовиков будет действовать еще минимум два года. Никаких разрешений на перевозку не потребуется.