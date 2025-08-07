ua en ru
Украина продлила "транспортный безвиз" с Молдовой на два года: почему это важно

Четверг 07 августа 2025 18:09
Украина продлила "транспортный безвиз" с Молдовой на два года: почему это важно Иллюстративное фото: Украина и Молдова продлили "транспортный безвиз" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

"Транспортный безвиз" с Молдовой для украинских грузовиков будет действовать еще как минимум два года. Никаких разрешений на перевозки не потребуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по восстановлению, министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу в Telegram.

"Продлили "транспортный безвиз" с Республикой Молдова еще на два года - до конца 2027-го. Это больше возможностей как для украинского, так и для молдавского бизнеса. Главное - никакого возвращения к разрешениям на перевозку, а значит постоянство двусторонних и транзитных перевозок", - рассказал Кулеба.

Он уточнил, что такое решение важное не только для логистики, но и для украинской экономики, поскольку в прошлом году товарооборот Украины с Молдовой вырос на 12% и достиг 1,1 млрд долларов. Важную роль в этом процессе отыгрывает "транспортный безвиз".

"Молдова для нас является важным транзитным маршрутом на рынки Европы. Спасибо молдавским коллегам за эффективное взаимодействие", - добавил Кулеба.

Продление "транспортного безвиза" с ЕС

Напомним, 18 июня стало известно, что Евросоюз в четвертый раз продлил для Украины "транспортный безвиз". Он будет действовать как минимум до конца 2025 года.

Это означает, что украинским перевозчикам не надо будет получать специальные разрешения.

