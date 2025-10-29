ua en ru
В столице Молдовы заработал "Паспортный сервис" для украинцев: какие услуги можно получить

Среда 29 октября 2025 07:30
UA EN RU
В столице Молдовы заработал "Паспортный сервис" для украинцев: какие услуги можно получить В Кишиневе открыли филиал ГП "Документ" для граждан Украины (фото: facebook.com/dmsu.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Государственная миграционная служба Украины совместно с Министерством внутренних дел запустили работу обособленного филиала ГП "Документ" в городе Кишинев в Республике Молдова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

График работы мобильных комплексов в Кишиневе

Украинцам рассказали, что ГМС и МВД Украины запустили работу обособленного филиала ГП "Документ" в городе Кишинев для обеспечения предоставления паспортных услуг более 300 тысячам граждан Украины, которые временно находятся на территории Молдовы.

Отмечается, что прием анкет-заявлений на оформление документов (в тестовом режиме) начали с 27 октября 2025 года мобильные программно-технические комплексы ГП "Документ".

Речь идет о специально оборудованных микроавтобусах белого цвета с символикой "Паспортный сервис".

В МВД сообщили, что мобильные комплексы находятся по адресу: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 8, Chișinău, Молдова.

График их работы - с понедельника по субботу:

  • с 9:00 (утром);
  • до 18:00 (вечером).

При этом важно помнить, что прием граждан осуществляется исключительно по предварительной записи через электронную очередь на официальном веб-сайте "Паспортного сервиса".

В столице Молдовы заработал &quot;Паспортный сервис&quot; для украинцев: какие услуги можно получитьЭлектронная очередь для Кишинева (скриншот: chisinau.pasport.org.ua)

Какие услуги могут получить украинцы в Кишиневе

После запуска в работу в Кишиневе мобильных комплексов ГП "Документ", украинцы могут получить следующие услуги:

  • оформление ID-карты или паспорта гражданина Украины для выезда за границу (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен ID-карты или паспорта для выезда за границу (в связи с окончанием срока действия, изменением персональных данных или непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности документа).

Проверить адрес мобильных программно-технических комплексов, график их работы и перечень доступных услуг (а также осуществить запись в электронную очередь) можно на официальном веб-сайте ГП "Документ".

Кроме того, получить бесплатную консультацию насчет предоставления услуг можно на страницах центра обслуживания граждан в социальных сетях:

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал, как оформить документы о рождении, браке или смерти, произошедших на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины или за границей.

Кроме того, мы объясняли, как родителям получить первые документы новорожденного "в несколько кликов" - без очередей и бумаг.

Читайте также, в каком возрасте впервые нужно оформлять ребенку паспорт гражданина Украины, как именно это сделать и нужно ли платить за такую услугу.

