Сусідня країна продовжила тимчасовий захист для українських біженців

Українські біженці, які перебувають у Молдові, зможуть користуватися тимчасовим захистом до 1 березня 2027 року. Відповідне рішення ухвалив уряд країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Молдови.
Як зазначається, уряд країни затвердив продовження тимчасового захисту для українців, які втекли від війни Росії в Україні.
Для тих, хто вже має цей статус, передбачено механізм продовження через онлайн-заявку з 1 лютого по 30 квітня 2026 року.
"Цей захід забезпечує стабільність і передбачуваність для переміщених осіб, які проживають та працюють у нашій країні", - зазначила міністр внутрішніх справ Даніелла Місаїл-Нічітін.
Завдяки новому механізму продовження можна оновлювати дані про перебування біженців у Молдові та ефективніше керувати ресурсами, підтримувати безпеку і уникати перевантаження системи.
Статус продовжуватиметься автоматично після подання онлайн-заявки, а термін дії документа оновлюватиметься без особистої присутності. Перевірити продовження можна за QR-кодом на документі.
Неповнолітні віком від 14 років, які користуються тимчасовим захистом, повинні з’явитися до Генеральної інспекції з питань міграції для збору відбитків пальців.
Станом на 1 березня 2023 року понад 87 тисяч українців звернулися за тимчасовим захистом у Молдові, з яких близько 20 тисяч - діти. У країні працюють 18 Центрів тимчасового розміщення на 1111 місць, заповненість яких становить 82%.
Нагадаємо, у грудні було анонсовано продовження механізму тимчасового захисту для українських біженців.
Також у Молдові біля кордону розгорнули тимчасовий табір для громадян України, які поки не можуть повернутися додому.
Перед тим повідомлялось, що Україна продовжила "транспортний безвіз" із Молдовою на два роки. Жодних дозволів на перевезення не потрібно.
У жовтні 2025 року Державна міграційна служба України спільно з Міністерством внутрішніх справ започаткували роботу відокремленої філії ДП "Документ" у місті Кишинів у Республіці Молдова.
Детальніше про графік роботи мобільних комплексів у Кишиневі можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.