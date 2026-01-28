Сусідня країна продовжила тимчасовий захист для українських біженців

Як зазначається, уряд країни затвердив продовження тимчасового захисту для українців, які втекли від війни Росії в Україні.

Для тих, хто вже має цей статус, передбачено механізм продовження через онлайн-заявку з 1 лютого по 30 квітня 2026 року.

"Цей захід забезпечує стабільність і передбачуваність для переміщених осіб, які проживають та працюють у нашій країні", - зазначила міністр внутрішніх справ Даніелла Місаїл-Нічітін.

Завдяки новому механізму продовження можна оновлювати дані про перебування біженців у Молдові та ефективніше керувати ресурсами, підтримувати безпеку і уникати перевантаження системи.

Статус продовжуватиметься автоматично після подання онлайн-заявки, а термін дії документа оновлюватиметься без особистої присутності. Перевірити продовження можна за QR-кодом на документі.

Неповнолітні віком від 14 років, які користуються тимчасовим захистом, повинні з’явитися до Генеральної інспекції з питань міграції для збору відбитків пальців.

Станом на 1 березня 2023 року понад 87 тисяч українців звернулися за тимчасовим захистом у Молдові, з яких близько 20 тисяч - діти. У країні працюють 18 Центрів тимчасового розміщення на 1111 місць, заповненість яких становить 82%.