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Сущенко доставили в московське СІЗО

Новини » Політика    29.08.2019 - 16:51
Сущенко доставили в московське СІЗО
Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

Сущенко зараз перебуває в московському СІЗО "Лефортово"

Український політв'язень Роман Сущенко зараз перебуває в московському СІЗО "Лефортово". Про це заявив відповідальний секретар ОНК Москви Іван Мельников, повідомляють росЗМІ.

Раніше повідомлялося, що в московському СІЗО "Лефортово" взяли передачі для трьох українських політичних в'язнів. Зокрема, передачі адресувалися Роману Сущенко, Олексію Сизоновичу і Євгену Панову. Раніше їх утримували в різних колоніях Російської Федерації.

Нагадаємо, що політв'язень Олег Сенцов етапований з колонії у Ямало-Ненецькому АТ в Москву. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз підтвердив інформацію, що український політв'язень Олег Сенцов уже в Москві.

Зазначимо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про етапування українського політв'язня Олега Сенцова в Москву, а також перспективи очікуваного обміну утримуваними особами між РФ і Україною.

Нагадаємо, заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Ахтем Чийгоз заявив, що українські політв'язні повернуться в Україну в п’ятницю, 30 серпня. Крім того, Чийгоз підтвердив інформацію, що український політв'язень Олег Сенцов уже в Москві.

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