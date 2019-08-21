Сущенко та Панова теж могли перевести в "Лефортово", - журналіст

Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

У передачах були різні продукти харчування

В московському СІЗО "Лефортово" взяли передачі для трьох українських політичних в'язнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналістки Вікторії Івлєвій Facebook.

Зокрема, передачі адресувалися Роману Сущенко, Олексію Сизоновичу і Євгену Панову. Раніше їх утримували в різних колоніях Російської Федерації.

"На Романа Сущенко, Олексія Івановича Сизоновича і Євгена Панова сьогодні були зроблені передачі в СІЗО Лефортово. Це ковбаса сирокопчена, сир, молоко, сир, масло, огірки, горіхи, зелений лук, сигарети (Панов only), шоколад, яблука, сьомга слабосолона, лимони, кава. Не взяли тільки солодкі булочки - з наповнювачем не можна, раптом наповниш - а воно - не те! До в'язнів Лефортово передачі доходять дуже швидко, думаю, що протягом години", - повідомила журналістка.

У той же час Ивлеева зазначила, що не є правозахисницею і не стверджує, що українські політв'язні знаходяться в "Лефортово".

"Я стверджую тільки те, що і на ім'я Романа, і на ім'я Олексія Івановича, і на ім'я Євгена були зроблені передачі вагою по шість з половиною кілограмів. І ці передачі прийняті", - зазначила вона.

Крім того, адвокат Марк Фейгін заявив, що є велика ймовірність того, що Роман Сущенко був етапований в московському СІЗО "Лефортово". При цьому він зазначив, що надати точні дані з цього приводу зможе тільки в четвер, 22 серпня, вранці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 серпня в "Лефортово" взяли передачі для п'яти українських політв'язнів - Володимира Балуха, Станіслава Клыха, Олександра Кольченко, Павла Гриба і Миколи Карпюка.

Крім того, політв'язень Микола Карпюк "вибув" з російської в'язниці "Володимирський централ". Його адвокат хотів відправити йому посилку, проте отримав її назад, оскільки адресант був відсутній.