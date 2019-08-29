Сущенко доставили в московское СИЗО

Фото: Роман Сущенко (УНИАН)

Сущенко сейчас находится в московском СИЗО "Лефортово"

Украинский политзаключенный Роман Сущенко сейчас находится в московском СИЗО "Лефортово". Об этом заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, сообщают росСМИ.

Ранее сообщалось, что в московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи для трех украинских политических заключенных. В частности, передачи адресовались Роману Сущенко, Алексею Сизоновичу и Евгению Панову. Ранее их удерживали в разных колониях Российской Федерации.

Напомним, что политзаключенный Олег Сенцов этапирован из колонии в Ямало-Ненецком АО в Москву. Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз подтвердил информацию, что украинский политзаключенный Олег Сенцов уже в Москве.

Отметим, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об этапировании украинского политзаключенного Олега Сенцова в Москву, а также перспективы ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

Напомним, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Ахтем Чийгоз заявил, что украинские политзаключенные вернутся в Украину в пятницу, 30 августа. Кроме того, Чийгоз подтвердил информацию, что украинский политзаключенный Олег Сенцов уже в Москве.