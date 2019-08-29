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Адвокат не підтверджує інформацію про етапування Сенцова в Москву

Новини » Суспільство    29.08.2019 - 10:29
Адвокат не підтверджує інформацію про етапування Сенцова в Москву
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

У російських ЗМІ поширюється інформація про те, що Сенцова терміново доставили в Москву

Адвокат українського політв'язня Олега Сенцова поки не має в своєму розпорядженні будь-яку інформацію про його доставку до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві. Про це адвокат Дмитро Дінзе повідомив в коментарі РБК-Україна.

Дінзе зазначив, що у нього немає інформації з цього питання.

Раніше в російських ЗМІ поширювалася інформація про те, що Сенцова терміново доставили в Москву.

Нагадаємо, Сенцов, якого незаконно утримують в Російській Федерації, не потрапив в список на обмін.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України неодноразово закликало Кремль звільнити політв'язня Сенцова. Остання заява із закликом до звільнення українця була опублікована 13 липня, в день його народження.

У серпні 2015 року Сенцов був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичного угруповання в окупованому Криму". Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

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