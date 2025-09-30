ua en ru
На спутниковых снимках заметили "охотников" США возле российской границы

Вторник 30 сентября 2025 15:30
На спутниковых снимках заметили "охотников" США возле российской границы Иллюстративное фото: военный самолет США P-8 Poseidon (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

На спутниковых снимках заметили американские самолеты P-8 Poseidon у российских границ в Балтийском море. Самолеты способны охотиться на подводные лодки и вести разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

По данным издания Newsweek ВМС США используют патрульный самолет P-8 Poseidon, созданный для борьбы с подводными лодками, надводными целями и выполнения разведывательных задач.

Его присутствие в Северной Европе связано с усилением оборонительной позиции НАТО в Балтийском регионе на фоне угроз России подводным кабелям и газопроводам, а также подозрительной активности дронов в Польше, Дании и Норвегии.

В рамках поддержки НАТО США уже размещали военные силы возле Арктического региона России в августе.

Аналитик Osinttechnical сообщил, что спутниковые снимки 23 сентября показали пребывание двух-трех самолетов P-8 на военном терминале аэропорта Гардермуен в Осло.

Один из них, по данным систем отслеживания полетов, отправился в Балтийское море возле Калининграда - ключевого российского военного форпоста.

На спутниковых снимках заметили &quot;охотников&quot; США возле российской границыФото: на снимках заметили военные самолеты США (скриншот с ресурса flightradar 24)

Норвежские вооруженные силы подтвердили местной газете Dagbladet, что несколько самолетов P-8 США действовали из аэропорта Гардермуен для поддержки "союзнической активности" вблизи Норвегии.

В июле один из таких самолетов, дислоцированный на авиабазе Кефлавик (Исландия), участвовал в учениях НАТО Baltic Sentry, направленных на повышение готовности к реагированию на дестабилизирующие действия.

Пока неизвестно, отправит ли Пентагон дополнительные подразделения и технику в Европу для усиления миссии Baltic Sentry и защиты союзников в регионе.

Воздушные провокации в Европе

Как сообщалось, в Норвегии зафиксировали пролет неизвестного беспилотника над газовым месторождением Equinor в Северном море.

Напомним, что в последние недели зафиксирован ряд случаев, когда дроны нарушили воздушное пространство Дании, Польши и Румынии, а также российские истребители нарушали воздушное пространство Эстонии.

НАТО до сих пор выясняет, намеренно ли Россия атаковала воздушное пространство Эстонии и Польши, о чем заявил генсек Альянса Марк Рютте.

Россия цинично отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства. В Кремле заявили, что нарушений якобы не было, и российские военные летают "строго в рамках международных правил".

