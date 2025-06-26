Дроны ГУР ударили по складам ракетного топлива в Брянске, - источники
Украинские воины в четверг, 26 июня, атаковали дронами склады ракетного топлива и горючего в Брянске. В результате удара начался пожар.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в разведке.
Сначала местные паблики в соцсетях сообщили, что в районе Брянска зафиксировали неизвестные дроны. После этого в одном из районов города прогремели взрывы и вспыхнул пожар.
Фото: последствия "прилета" в Брянске
Местные жители жаловались, что после четырех взрывов начался пожар на нефтебазе.
Собеседники РБК-Украина рассказали, что причиной взрыва и пожаров стала атака украинских дронов "Бобер", "Баклан" и "Обрій" на склад 1061 центра материально-технического обеспечения ВС РФ в Брянске.
"Поражение состава ракетного топлива и горюче-смазочных материалов в Брянске - это часть комплекса действий по снижению логистических способностей российской оккупационной армии", - отметил источник издания в разведке.
Удар по заводу в Чебоксарах
Напомним, 9 июня стало известно, что по предприятию "ВНИИР-Прогресс", где производят компоненты для российских ракет, дронов и управляемых авиабомб, ударили дроны. Завод находятся в Чебоксарах.
В результате атаки производство на заводе временно приостановили.
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