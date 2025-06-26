Дроны ГУР ударили по складам ракетного топлива в Брянске, - источники

Украинские воины в четверг, 26 июня, атаковали дронами склады ракетного топлива и горючего в Брянске. В результате удара начался пожар.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в разведке.

Сначала местные паблики в соцсетях сообщили, что в районе Брянска зафиксировали неизвестные дроны. После этого в одном из районов города прогремели взрывы и вспыхнул пожар.

Фото: последствия "прилета" в Брянске

Местные жители жаловались, что после четырех взрывов начался пожар на нефтебазе.

Собеседники РБК-Украина рассказали, что причиной взрыва и пожаров стала атака украинских дронов "Бобер", "Баклан" и "Обрій" на склад 1061 центра материально-технического обеспечения ВС РФ в Брянске.

"Поражение состава ракетного топлива и горюче-смазочных материалов в Брянске - это часть комплекса действий по снижению логистических способностей российской оккупационной армии", - отметил источник издания в разведке.