Пентагон выбирает украинские дроны: FPV F10 попал в финал конкурса Drone Dominance
Украинский ударный FPV-дрон F10 производства компании F-Drones прошел в финал первого этапа программы Drone Dominance, которую проводит Пентагон.
Результаты первого этапа
По данным издания, беспилотник F10 участвовал в конкурсе от представителя Ukrainian Defence Drones Tech Corporation.
В рамках первой стадии программы Drone Dominance аппарат занял шестое место, набрав 72,9 балла из 100 возможных.
"Согласно регламенту программы, теперь производитель получит контракт на поставку беспилотников для Пентагона", – объяснили в Defender Media.
Причины выбора украинского беспилотника
Как отмечает издание, одной из причин включения F10 в список финалистов стал высокий уровень локализации производства.
Значительную часть компонентов компания F-Drones изготавливает самостоятельно, а остальные закупает у европейских поставщиков.
"В 2024 году компания локализовала производство карбоновых рам и антенн, а к 2025 году расширила линейку и начала выпускать полетные контроллеры, регуляторы скорости, радиомодемы и системы видеопередачи", – пишет издание.
Лидер конкурса
Победителем первого этапа программы Drone Dominance стал оптоволоконный беспилотник Shrike 10 Fiber от украинской компании SkyFall. Его оценили в 99,3 балла из 100 возможных.
Что известно о программе Drone Dominance
Программа Drone Dominance имеет бюджет 1,1 млрд долларов и предусматривает испытания разработок 25 производителей на начальной стадии.
По итогам первого этапа Пентагон планирует закупить около 30 тысяч дронов у 11 компаний. Общая стоимость этих контрактов оценивается примерно в 150 млн долларов.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины в вопросе защиты от беспилотников.
Отметим, что Соединенные Штаты столкнулись с новой угрозой, к которой оказались не готовы: иранские рои беспилотников меняют баланс сил на Ближнем Востоке, а традиционные системы обороны не способны эффективно противостоять такой тактике.