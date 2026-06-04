ua en ru
Чт, 04 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Новый рекорд скорости БПЛА: дрон Blackbird впервые разогнался до 685 км/ч

08:12 04.06.2026 Чт
3 мин
Ютуберы обошли официальный рекорд Гиннеса
aimg Ольга Завада
Новый рекорд скорости БПЛА: дрон Blackbird впервые разогнался до 685 км/ч Австралийцы отобрали лидерство у рекордсменов из ЮАР - пока неофициально (скриншот: Drone Pro Hub)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Команда австралийских инженеров-блогеров разработала квадрокоптер Blackbird. Дрон сумел значительно превзойти действующий мировой рекорд скорости для радиоуправляемых летательных аппаратов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BGR.

Больше интересного: Солнечная энергия с орбиты: как Китай планирует питать рои дронов и спутники

Секретная конструкция

Авторы проекта Эйдан Келли и Бен Биггс увеличили максимальную скорость аппарата почти на 80 км/ч по сравнению с аналогами прошлого поколения.

Ключевое решение заключалось в полной переработке пропеллеров. Инженеры изготовили на заказ карбоновые роторы с высоким шагом и характерной зубчатой передней кромкой.

Разработчики объяснили: такая конструкция заставляет воздушный поток двигаться непосредственно вдоль лопасти, тем самым минимизируя лобовое сопротивление, которое в стандартных винтах смещает воздух в сторону.

В то же время система имеет весомый недостаток: на низких оборотах эффективность существенно падает. Это создает экстремальную нагрузку на блоки питания во время взлета устройства.

Рекордные показатели и результаты заездов

Испытания проходили при сильном ветре (от 34 до 60 км/ч), поэтому команде пришлось осуществить серию запусков в противоположных направлениях для вычисления среднего объективного результата:

  • Во время первого полета по ветру Blackbird зафиксировал пиковую скорость 730 км/ч.
  • В обратном направлении, преодолевая встречное сопротивление, дрон разогнался до 640 км/ч.

Средний зачетный показатель составил 685 км/ч.

Результат пока считается неофициальным, поскольку на площадке не было сертифицированного наблюдателя Книги рекордов Гиннеса.

Отметим, что официальный действующий титул пока принадлежит разработчикам из ЮАР Майку и Люку Беллам с показателем 657,59 км/ч.

Экстремальные нагрузки и доступность технологии

Для достижения таких скоростей электрическая система беспилотника удерживала ток силой 400 ампер в течение 10 секунд. Это привело к сильному перегреву, из-за чего аккумуляторы после приземления начали дымиться.

Дополнительные повреждения аппарат получил во время финальной жесткой посадки, однако конструкция осталась пригодной для ремонта.

Разработчики уже анонсировали, что не планируют скрывать технологию и в ближайшее время откроют предзаказ на детальные цифровые чертежи Blackbird на своем сайте.

По словам авторов, большинство элементов корпуса адаптировано для печати на обычных FDM 3D-принтерах. Более сложные компоненты, в частности кастомные печатные платы и кузовное углеволокно, пользователи смогут заказать у профильных поставщиков.

Эксперты ожидают, что удачная идея с зубчатыми винтами впоследствии может быть позаимствована производителями коммерческих и военных БПЛА.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект
Новости
Зеленский поставил жесткий дедлайн по Patriot и пригрозил кадровыми выводами
Зеленский поставил жесткий дедлайн по Patriot и пригрозил кадровыми выводами
Аналитика
Новый налог для банков: наполнение госбюджета или риск для экономики Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новый налог для банков: наполнение госбюджета или риск для экономики Украины