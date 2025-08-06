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Брянск атаковали неизвестные дроны: в районе нефтебазы поднимается дым

Брянская область, Среда 06 августа 2025 06:39
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Брянск атаковали неизвестные дроны: в районе нефтебазы поднимается дым Иллюстративное фото: Россию атакуют неизвестные беспилотники (t.me/mchs_official)
Автор: Валерий Савицкий

Российский город Брянск массированно атаковали неизвестные дроны. В городе были слышны мощные взрывы, после чего в районе местной нефтебазы появился столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Местные жители рассказали Telegram-каналу SHOT, что налет на город начался около 5 утра, были слышны более 10 мощных взрывов, несколько беспилотников были сбиты.

Очевидцы сообщают о столбе густого черного дыма на месте падения обломков беспилотников в одном из районов Брянска.

Жители других районов области сообщают о звуках пролета дронов и взрывах.

Воздушные удары по Брянской области

В конце июня Брянскую область четыре дня подряд атаковали ударные дроны. В городе из-за работы ПВО было повреждено несколько многоэтажек.

26 июня в Брянске украинские дроны поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов российской армии. На нефтебазе возник пожар.

Кроме того, Силы обороны уничтожили вблизи Брянска ракетный комплекс "Искандер".

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