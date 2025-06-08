ua en ru
Вс, 08 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Атака ВСУ на "Искандер" в Брянской области: СМИ узнали потери россиян

Воскресенье 08 июня 2025 12:18
UA EN RU
Атака ВСУ на "Искандер" в Брянской области: СМИ узнали потери россиян Фото: ВСУ во время удара по Брянской области ликвидировали 8 россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны ликвидировали восьмерых российских военных 5 июня во время удара по сосредоточению подразделения ракетных войск РФ в Брянской области. Тогда ВСУ атаковали комплекс "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

По данным Astra, атака была осуществлена рано утром вблизи села Мартьяновка Брянской области. Силы обороны якобы ударили несколькими ракетами.

В результате удара якобы погибли восемь российских солдат, еще пятеро получили ранения.

Атака на "Искандер"

Как сообщили в Генштабе ВСУ 5 июня, украинские защитники нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ вблизи города Клинцы в Брянской области.

Именно оттуда подразделение 26-й ракетной бригады РФ планировало запуск ракет по одному из населенных пунктов Украины, вероятно, по Киеву.

В результате слаженной операции одна российская пусковая установка сдетонировала, еще две - повреждены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Брянская область Война в Украине искандеры Оккупанты Ракетная атака
NEWS
Обострение на границе: какая ситуация в Сумской области, новые карты боев
Обострение на границе: какая ситуация в Сумской области, новые карты боев
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам