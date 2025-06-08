Атака ВСУ на "Искандер" в Брянской области: СМИ узнали потери россиян

Силы обороны ликвидировали восьмерых российских военных 5 июня во время удара по сосредоточению подразделения ракетных войск РФ в Брянской области. Тогда ВСУ атаковали комплекс "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

В результате удара якобы погибли восемь российских солдат, еще пятеро получили ранения.

По данным Astra, атака была осуществлена рано утром вблизи села Мартьяновка Брянской области. Силы обороны якобы ударили несколькими ракетами.

Атака на "Искандер"

Как сообщили в Генштабе ВСУ 5 июня, украинские защитники нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ вблизи города Клинцы в Брянской области.

Именно оттуда подразделение 26-й ракетной бригады РФ планировало запуск ракет по одному из населенных пунктов Украины, вероятно, по Киеву.

В результате слаженной операции одна российская пусковая установка сдетонировала, еще две - повреждены.

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