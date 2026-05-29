Военные катера печатают на 3D-принтере за считанные дни: США тестируют новую технологию

08:11 29.05.2026 Пт
Вместо того, чтобы строить корабли на заводах, их можно печатать прямо на передовой
Ольга Завада
Военные катера печатают на 3D-принтере за считанные дни: США тестируют новую технологию Американский стартап создал сверхпрочный пластик для боевых кораблей (фото: University of Maine)
Американская компания Voltage Vessels разработала уникальную технологию трехмерной печати для создания военных катеров в зонах боевых действий. Новый подход позволяет заменить сложные заводские конвейеры, формы для литья и недели строительства на один промышленный 3D-принтер и цифровой файл с чертежом.

Боевая лодка из отходов и лавы

Сегодня строительство скоростных военных лодок жесткого типа (так называемых RHIB, которые используют спецназовцы Navy SEALs или береговая охрана) - это сложный и долгий процесс.

Стартап с Гавайев Voltage Vessels придумал, как решить эту проблему. Разработчики создали 6-метровый боевой катер с помощью большого промышленного 3D-принтера.

Для этого компания разработала уникальный материал - Eclipse X9. Это смесь обычного переработанного термопластика и измельченного базальта - прочного вулканического минерала.

Почему изобретенное сырье лучше обычного металла или стекловолокна?

Ученые из Университета Мэну (одного из главных центров исследования 3D-печати в США) провели строгие тесты материала и подтвердили его уникальные характеристики:

Исключительнаяпрочность: тесты на растяжение и изгиб показали, что Eclipse X9 вдвое прочнее современных промышленных материалов, используемых для печати обычных гражданских лодок.

Свойства "невидимки": в отличие от металлических катеров, базальтовый пластик не отражает радиолокационные волны. То есть, лодку значительно труднее заметить вражеским радарам.

Защита от воды: материал тестировали в соленой морской воде более двух лет. Он практически не впитывает влагу (менее 0,4%) и сохраняет более 90% своей прочности после длительного плавания.

Кроме того, корпус не создает никаких радиопомех для собственных антенн, раций и навигационных датчиков лодки.

Завод в коробке: как это будет работать на практике?

Главная идея стартапа заключается в том, чтобы вообще отказаться от традиционных судостроительных верфей. Вместо этого военные хотят создать сеть печатных точек на базах по всему миру - например, в Гуаме, Филиппинах или Японии.

Бонус для экологии: такой пластик можно перерабатывать множество раз. Когда срок службы лодки закончится или если ее сильно повредят, корпус можно измельчить, расплавить и напечатать из этого же сырья совершенно новые детали или другой катер прямо на базе.

Сейчас первый тестовый катер уже передали военным США для армейских испытаний и оценки его интеграции в программы роботов морского флота.

