Спутник Сатурна оказался пригодным для жизни: что обнаружили ученые
Энцелад может быть пригоден для жизни - его подземный океан имеет нужные для этого условия. Гейзеры выбрасывают воду из океана в космос, позволяя ученым исследовать ее без посадки аппаратов на космическое тело.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на научное исследование, опубликованное в журнале Science.
Энцелад имеет диаметр всего около 500 километров.
Еще в 2015 году космический аппарат NASA Cassini пролетел сквозь водяные шлейфы на южном полюсе спутника Сатурна и обнаружил следы солей и органических соединений.
Это подтвердило наличие почти всех химических ингредиентов, необходимых для зарождения жизни.
Успешный эксперимент с земным микробом
Чтобы проверить реальные шансы выживания организмов, ученые воспроизвели состав подземного океана в лаборатории.
Они смешали воду с солями, карбонатами и измельченной горной породой для имитации щелочной среды и реакций с каменистым дном.
Во вновь искусственную среду поместили микроорганизм Methanothermococcus okinawensis, обнаруженный у глубоководных гидротермальных источников вблизи Японии.
Свойства микроба:
- он является метаногеном, которому для жизни не нужен солнечный свет или кислород;
- организм перерабатывает водород и углекислый газ в метан;
- бактерии не только выжили, но и начали активно расти за счет водорода от реакций воды с породой;
- микроорганизмы успешно адаптировали свой метаболизм к низкому уровню углекислого газа .
По словам планетолога из Свободного университета Берлина Нозаира Хаваджи, ученые даже не рассчитывали на столь успешный результат эксперимента.
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Упрощение поиска жизни в будущих миссиях
Второе исследование, возглавляемое планетологом Франком Постбергом, показало еще одну немаловажную деталь.
Изучение данных зонда Cassini доказало, что водяные гейзеры Энцелада при замерзании и распаде в космосе сами разделяют и концентрируют различные химические соединения в отдельных кристалликах льда.
Это значительно упрощает задачу для будущих космических аппаратов.
Исследовательским зондам не придется проводить сложную первичную подготовку проб - анализаторы смогут легко обнаружить возможные биомаркеры с помощью уже имеющихся технологий.