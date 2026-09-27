ИИ на Адронном коллайдере: ученые опровергли теорию о существовании 10 измерений

Физики на Большом адронном коллайдере искали черные микроскопические дыры - для этого впервые использовали новый алгоритм машинного обучения.

Об этом информирует РБК-Украина , ссылаясь на прессрелиз Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США).

Как ищут микроскопические черные дыры с помощью ИИ?

Законы физики делятся на две главные части: одна объясняет поведение огромных объектов в космосе (гравитация и относительность), а другая - микромир (квантовая физика).

Чтобы объединить его в единую теорию, ученые ищут явления, где эти два мира пересекаются. Одним из таких явлений есть микроскопические черные дыры.

При определенных условиях при столкновении протонов на высоких скоростях пространство и время теоретически могут сжиматься, образуя крошечную чёрную дыру. Она безопасна для Земли, поскольку существует крошечная доля секунды и мгновенно распадается.

Чтобы найти следы таких распадов в данных за 2016-2018 годы, ученые использовали ИИ. Новый алгоритм сравнивал энергию и направление движения всех частей сразу.

Оказалось, что этот метод работает точнее предыдущих способов, ведь он анализирует общую картину столкновения как единое целое.

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Что это значит для теории струн и других измерений?

В ходе исследования ученые не обнаружили никаких следов образования микрочерных дыр. Это свидетельствует о том, что на сегодняшних мощностях коллайдера они не появляются.

Такой результат очень важен для науки. В физике существует немало теорий, предполагающих существование параллельных или скрытых измерений пространства.

Так, популярная теория струн предполагает наличие 10 измерений. Однако новые экспериментальные данные свидетельствуют: если дополнительные измерения и существуют, их не может быть больше двух при рассмотренных условиях.

Чтобы создать наименьшую черную дыру без дополнительных измерений, потребовалась бы энергия в 1 000 000 000 000 000 раз больше, чем внутри современного коллайдера.

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Загадка возникновения материи и будущее экспериментов

Кроме черных дыр, физики искали особые нестабильные состояния частиц - сфаллероны .

Они могли бы объяснить главную загадку возникновения Вселенной: почему во время Большого взрыва материя не уничтожила антиматерию полностью , оставив простор пустым, а создала звезды, планеты и людей.

Сфалеронов также пока не обнаружили - это позволило отсеять часть ложных предположений.

В настоящее время коллайдер остановлен на масштабную модернизацию. После обновления приборов ученые смогут проводить столкновения с еще большей точностью и проверять, как именно формировалась Вселенная на первых этапах своего существования.