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Супутник Сатурна виявився придатним для життя: що виявили вчені

19:11 03.10.2026 Сб
2 хв
aimg Ольга Завада
Супутник Сатурна виявився придатним для життя: що виявили вчені Земна бактерія адаптувалася до умов супутника Сатурна (фото: NASA/JPL/Space Science Institute)
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Енцелад може бути придатним для життя - його підземний океан має потрібні для цього умови. Гейзери викидають воду з океану у космос, дозволяючи вченим досліджувати її без посадки апаратів на космічне тіло.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на наукове дослідження, опубліковане у журналі Science.

Енцелад має діаметр лише близько 500 кілометрів.

Ще у 2015 році космічний апарат NASA Cassini пролетів крізь водяні шлейфи на південному полюсі супутника Сатурна та виявив там сліди солей і органічних сполук.

Це підтвердило наявність майже всіх хімічних інгредієнтів, необхідних для зародження життя.

Успішний експеримент із земним мікробом

Щоб перевірити реальні шанси на виживання організмів, вчені відтворили склад підземного океану у лабораторії.

Вони змішали воду із солями, карбонатами й подрібненою гірською породою для імітації лужного середовища та реакцій із кам'янистим дном.

У новостворене штучне середовище помістили мікроорганізм Methanothermococcus okinawensis, виявлений біля глибоководних гідротермальних джерел поблизу Японії.

Властивості мікроба:

  • він є метаногеном, якому для життя не потрібні сонячне світло або кисень;
  • організм переробляє водень і вуглекислий газ на метан;
  • бактерії не лише вижили, а й почали активно рости за рахунок водню від реакцій води з породою;
  • мікроорганізми успішно адаптували свій метаболізм до низького рівня вуглекислого газу.

За словами планетолога з Вільного університету Берліна Нозаїра Хаваджі, вчені навіть не розраховували на такий успішний результат експерименту.

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Спрощення пошуку життя у майбутніх місіях

Друге дослідження, очолюване планетологом Франком Постбергом, показало ще одну важливу деталь.

Вивчення даних зонда Cassini довело, що водяні гейзери Енцелада під час замерзання і розпаду у космосі самі розділяють і концентрують різні хімічні сполуки в окремих кристаликах льоду.

Це значно спрощує завдання для майбутніх космічних апаратів.

Дослідницьким зондам не доведеться проводити складну первинну підготовку проб - аналізатори зможуть легко виявити можливі біомаркери за допомогою вже наявних технологій.

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